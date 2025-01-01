Полтавщину масовано атакували російські ракети та дрони. Вибухи лунали й в інших регіонах

Уночі російські війська масовано обстріляли Україну ракетами та ударними дронами. Найбільше через атаку ворога постраждала Полтавщина.

Про атаку на регіон повідомив очільник місцевої ОВА Володимир Когут, пише Громадське.

За його даними, ворог поцілив у низку об’єктів, зокрема й в об’єкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. Минулося без постраждалих.

Окрім цього, вибухи лунали й на Дніпропетровщині. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, цієї ночі росіяни атакували область та місто Дніпро ударними дронами, через що на деяких локаціях зайнялися пожежі.

Так, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Синельниківському районі пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка. У ній вибиті вікна. У Межівській громаді, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.

Також цієї ночі вибухи лунали й в Одесі, про що повідомляв міський голова Геннадій Труханов.

За даними моніторингових ресурсів, під ворожим обстрілом також були Сумщина та Харківщина.

