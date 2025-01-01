Полтавщину масовано атакували російські ракети та дрони. Вибухи лунали й в інших регіонах





Про атаку на регіон повідомив очільник місцевої ОВА Володимир Когут, пише



За його даними, ворог поцілив у низку об’єктів, зокрема й в об’єкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. Минулося без постраждалих.



Окрім цього, вибухи лунали й на Дніпропетровщині. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, цієї ночі росіяни атакували область та місто Дніпро ударними дронами, через що на деяких локаціях зайнялися пожежі.



Так, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Синельниківському районі пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка. У ній вибиті вікна. У Межівській громаді, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.



Також цієї ночі вибухи лунали й в Одесі, про що повідомляв міський голова Геннадій Труханов.



За даними моніторингових ресурсів, під ворожим обстрілом також були Сумщина та Харківщина.

