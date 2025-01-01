У Нацпарку на Волині знайшли великий червонокнижний їстівний гриб

У Нацпарку "Цуманська пуща" знайшли гриб спарасис кучерявий, який ще називають "грибною капустою". Гриб є рідкісним та занесений до Червоної книги України.

Про це Суспільному розповів провідний фахівець з екологічної освіти Національного природного парку "Цуманська пуща" Максим Рудік.

Гриб знайшли 1 жовтня. Це не рідкість, каже Максим Рудік, проте його розмір цього разу вразив — 47 см завдовжки і 28 см заввишки.

Звичайна висота цього гриба 5-15 см, діаметр 10-20. Вага може становити 6-10 кг.

"Цей гриб схожий на величезну цвітну капусту — тому його часто й називають "грибною капустою". Росте біля основи сосен, харчується деревиною і вважається їстівним. Проте через те, що занесений до Червоної книги України, то його збирати не можна. Карається штрафом", — говорить максим Рудік.
З його слів, на території Нацпарку такі гриби є. Ростуть вони поодиноко, тому рідко зустрічаються. У світі також досліджують лікувальні властивості цього гриба.

