Індія побила рекорд із постачання дизелю до ЄС: до чого тут росія

Причини зростання очевидні: європейські НПЗ скоротили виробництво через ремонтні роботи, а премії на дизель у ЄС підскочили, зробивши експорт для індійських переробників особливо вигідним. Додатковим стимулом стало здешевлення морських перевезень після серпня.



Однак, близько третини нафти, яку переробляють індійські заводи, постачається з росії. Це означає, що значна частина «індійського» дизеля фактично вироблена з російської сировини.



У 18-му пакеті санкцій ЄС прямо прописана заборона на імпорт нафтопродуктів, зроблених із російської нафти через треті країни, включно з Індією.



Таким чином, вересневий рекорд може виявитися піковим.



У найближчі місяці Європа постане перед вибором: посилювати контроль, аби перекрити потік «російського дизеля під індійським соусом», чи миритися з фактичним підривом санкційної політики.



