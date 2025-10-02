Індія побила рекорд із постачання дизелю до ЄС: до чого тут росія

У вересні Індія побила історичний рекорд із постачання дизельного пального до Європи — від 9,7 до 10,4 млн барелів (1,3–1,4 млн тонн), що стало максимумом із 2017 року, коли почали вести статистику.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані LSEG, Kpler та трейдерів.

Причини зростання очевидні: європейські НПЗ скоротили виробництво через ремонтні роботи, а премії на дизель у ЄС підскочили, зробивши експорт для індійських переробників особливо вигідним. Додатковим стимулом стало здешевлення морських перевезень після серпня.

Однак, близько третини нафти, яку переробляють індійські заводи, постачається з росії. Це означає, що значна частина «індійського» дизеля фактично вироблена з російської сировини.

У 18-му пакеті санкцій ЄС прямо прописана заборона на імпорт нафтопродуктів, зроблених із російської нафти через треті країни, включно з Індією.

Таким чином, вересневий рекорд може виявитися піковим.

У найближчі місяці Європа постане перед вибором: посилювати контроль, аби перекрити потік «російського дизеля під індійським соусом», чи миритися з фактичним підривом санкційної політики.

Теги: нафта, росія
