У місті на Волині – 3-денна жалоба через прощання з Героєм

У неділю, 5 жовтня, орієнтовно о 13:00 в Горохові біля Символічного Хреста-пам’ятника «Борцям за волю України» громада віддасть останню шануПро це повідомила Горохівська міськрада.Життя горохівчанина обірвалося на Дніпропетровщині від травм, не сумісних з життям, отриманих у боротьбі за нашу волю, за незалежність, за мир для рідної землі.Після спільної молитви похоронний кортеж пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де відбудеться чин похорону. Поховають Олександра на місцевому кладовищі.«У ці скорботні дні щиро співчуваємо рідним і близьким. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе та схиляємо голову в глибокій скорботі. Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій душі Олександра. Просимо жителів Горохівської громади прийти та віддати шану Герою, провівши його в останню земну дорогу, схилити голови перед мужнім воїном, який захищав Україну та всіх нас! Вічна слава і пам’ять загиблому!» - зазначили у міськрадіЗадля вшанування пам’яті Героя 3-5 жовтня в громаді оголошено днями жалоби.