У місті на Волині – 3-денна жалоба через прощання з Героєм

У місті на Волині – 3-денна жалоба через прощання з Героєм
У неділю, 5 жовтня, орієнтовно о 13:00 в Горохові біля Символічного Хреста-пам’ятника «Борцям за волю України» громада віддасть останню шану загиблому ГероюОлександру Ходачкевичу.

Про це повідомила Горохівська міськрада.

Життя горохівчанина обірвалося на Дніпропетровщині від травм, не сумісних з життям, отриманих у боротьбі за нашу волю, за незалежність, за мир для рідної землі.

Після спільної молитви похоронний кортеж пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де відбудеться чин похорону. Поховають Олександра на місцевому кладовищі.

«У ці скорботні дні щиро співчуваємо рідним і близьким. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе та схиляємо голову в глибокій скорботі. Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій душі Олександра. Просимо жителів Горохівської громади прийти та віддати шану Герою, провівши його в останню земну дорогу, схилити голови перед мужнім воїном, який захищав Україну та всіх нас! Вічна слава і пам’ять загиблому!» - зазначили у міськраді

Задля вшанування пам’яті Героя 3-5 жовтня в громаді оголошено днями жалоби.

У місті на Волині – 3-денна жалоба через прощання з Героєм

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Миколаєві зловили агентурну пару рф, яка полювала за секретними розробками
Сьогодні, 11:04
На Волині повторно судили водія за ДТП із травмованими
Сьогодні, 10:43
У місті на Волині – 3-денна жалоба через прощання з Героєм
Сьогодні, 10:40
Індія побила рекорд із постачання дизелю до ЄС: до чого тут росія
Сьогодні, 10:23
У Нацпарку на Волині знайшли великий червонокнижний їстівний гриб
Сьогодні, 10:08
Медіа
відео
1/8