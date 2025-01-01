На Волині повторно судили водія за ДТП із травмованими





Прокурор, адвокат травмованої водійки авто Mercedes і адвокат обвинуваченого подали апеляційні скарги на вирок Луцького міськрайоного суду Волинської області від 13 червня 2025 року. Суддя апеляційного суду призначив новий вирок із реальним терміном ув'язнення, пише



Що відомо про ДТП біля села Несвіч та як повторно судили водія



Аварія біля Несвіча Луцького району сталася в післяобідню пору 28 жовтня 2023 року.



Обвинувачений розповів у суді, що перед початком обгону переконався в безпечності руху. Дорожніх знаків, які забороняли обгін, що попереду перехрестя чи поворот дороги, не було. Сам момент зіткнення чоловік не пам'ятав. Це також підтвердив і свідок — рідний брат водія Audi, котрий у ДТП отримав травми.



Травмована жінка розповіла, що водій Audi виконав "подвійний" обіг, оскільки він обганяв вантажівку вслід за автомобілем "Газель", коли той ще не завершив маневр. У результаті ДТП водійка перебувала в лікарні орієнтовно місяць і продовжує лікування та реабілітацію.



Обвинувачений за рішенням суду сплатив для травмованої водійки Mercedes 52 тисячі гривень матеріальної шкоди, 440 тисяч гривень моральної шкоди та 30 тисяч гривень витрат на правничу допомогу.



За цивільним позовом Волинської обласної клінічної лікарні обвинувачений відшкодував 60 тисяч гривень витрат на лікування травмованої, а за цивільним позовом Медичного об'єднання Луцької громади — 4500 гривень витрат на лікування його брата.



Прокурор наполягав на тому, що попередньо призначене покарання обвинуваченому є надто м'яким, тому клопотав про позбавлення волі на 5 років.



Суд першої інстанції раніше звільнив обвинуваченого водія Audi від 4 років за ґратами під 3-річний іспитовий строк, а також відібрав посвідчення водія на три роки. Цей судове рішення було скасоване. Новим вироком Волинський апеляційний суд позбавив чоловіка волі на 3 роки та на аналогічний термін позбавив права керування автівками.



На це судове рішення сторони можуть подати касаційну скаргу безпосередньо до Верховного Суду впродовж трьох місяців із дня його проголошення.

