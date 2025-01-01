На Волині – новий заступник керівника обласної прокуратури

На Волині – новий заступник керівника обласної прокуратури
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко представив колективу нового заступника – Миколу Василенка, який розпочав роботу з 2 жовтня 2025 року.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Микола Олегович Василенко має досвід роботи в органах прокуратури з 2012 року. За цей час він обіймав різні посади, у тому числі керівні, у Військовій прокуратурі Центрального та Південного регіону України, у Військовій прокуратурі сил АТО та Київській обласній прокуратурі.

Максим Роговенко наголосив, що суспільство очікує від прокурорів реальних результатів у протидії злочинності, особливо в умовах воєнного стану, і висловив упевненість, що команда Волині впорається з поставленими завданнями.

Заступник Василенко, зі свого боку, зазначив, що готовий працювати на підвищення ефективності прокуратури та забезпечення захисту прав і свобод громадян у регіоні.

Теги: прокуратура, волинь, заступник
