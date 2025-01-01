На Волині – новий заступник керівника обласної прокуратури

Керівник Волинської обласної прокуратурипредставив колективу нового заступника –, який розпочав роботу з 2 жовтня 2025 року.Про це повідомили в обласній прокуратурі.Микола Олегович Василенко має досвід роботи в органах прокуратури з 2012 року. За цей час він обіймав різні посади, у тому числі керівні, у Військовій прокуратурі Центрального та Південного регіону України, у Військовій прокуратурі сил АТО та Київській обласній прокуратурі.Максим Роговенко наголосив, що суспільство очікує від прокурорів реальних результатів у протидії злочинності, особливо в умовах воєнного стану, і висловив упевненість, що команда Волині впорається з поставленими завданнями.Заступник Василенко, зі свого боку, зазначив, що готовий працювати на підвищення ефективності прокуратури та забезпечення захисту прав і свобод громадян у регіоні.