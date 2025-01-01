На Волині – новий заступник керівника обласної прокуратури
Сьогодні, 21:11
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко представив колективу нового заступника – Миколу Василенка, який розпочав роботу з 2 жовтня 2025 року.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Микола Олегович Василенко має досвід роботи в органах прокуратури з 2012 року. За цей час він обіймав різні посади, у тому числі керівні, у Військовій прокуратурі Центрального та Південного регіону України, у Військовій прокуратурі сил АТО та Київській обласній прокуратурі.
Максим Роговенко наголосив, що суспільство очікує від прокурорів реальних результатів у протидії злочинності, особливо в умовах воєнного стану, і висловив упевненість, що команда Волині впорається з поставленими завданнями.
Заступник Василенко, зі свого боку, зазначив, що готовий працювати на підвищення ефективності прокуратури та забезпечення захисту прав і свобод громадян у регіоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Микола Олегович Василенко має досвід роботи в органах прокуратури з 2012 року. За цей час він обіймав різні посади, у тому числі керівні, у Військовій прокуратурі Центрального та Південного регіону України, у Військовій прокуратурі сил АТО та Київській обласній прокуратурі.
Максим Роговенко наголосив, що суспільство очікує від прокурорів реальних результатів у протидії злочинності, особливо в умовах воєнного стану, і висловив упевненість, що команда Волині впорається з поставленими завданнями.
Заступник Василенко, зі свого боку, зазначив, що готовий працювати на підвищення ефективності прокуратури та забезпечення захисту прав і свобод громадян у регіоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині – новий заступник керівника обласної прокуратури
Сьогодні, 21:11
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 жовтня
Сьогодні, 20:00