Двоє лучан підробляли документи для уникнення мобілізації

Двом волинянам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що 46-річний та 50-річний жителі Луцька упродовж липня-жовтня 2024 року виготовили для 12 громадян та в подальшому збули їм підроблені офіційні документи – тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та довідки про надання відстрочки, видані одним із РТЦК та СП.Ще для п'ятьох «клієнтів» чоловіки виготовили довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією.Ці документи мали унеможливити мобілізацію громадян на військову службу.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.