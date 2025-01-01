На кого наступного нападе Росія - прогноз Ігоря Гузя

Народний депутатпереконаний, що Кремль найближчим часом не ризикне атакувати країни НАТО, а зосередиться на державах колишнього СРСР, де має ще важелі впливу і боїться їх втратити.Про це Гузь говорив на подкасті“Вечірній Луцьк”.«Я думаю, що на країни НАТО вона наразі немає планів нападати. Я думаю, що сфера інтересів її — це колишній соцтабір», — сказав Гузь.Він назвав кілька напрямків, які, на його думку, можуть стати наступними цілями Москви:«В Молдові вони в політичному контексті програли. Будуть шукати неполітичні інструменти, можливо, з допомогою Придністров’я, де є військові. Вірменія йде від них, Пашинян йде від них. Думаю, там будуть удари політичні чи інші — там теж є військові бази. Ну і Центральна Азія. Казахи дозволяють собі трошки грати у свою гру. Не радикально, але все-таки. Там теж можливі моменти».Гузь також згадав про ризики в країнах Балтії, зокрема в Латвії та Естонії, де є значна російськомовна меншина. На його думку, Москва може вдатися там до політичних чи інформаційних спецоперацій.