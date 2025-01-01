«Двірники там збирають десятки мішків зі сміттям»: мер Луцька - про безлад біля фонтану на Театральному майдані

Міський голова Ігор Поліщук доручив відповідним службам стежити за громадським порядком біля фонтану на Театральному майдані.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Під час розширеної наради міський головазазначив, що отримує багато звернень щодо порушення громадського порядку на Театральному майдані біля фонтану. Там вечорами збирається молодь, яка розпиває алкогольні напої, порушує громадський порядок, тишу в комендантську годину і залишає після себе багато сміття.«Вранці наші двірники там збирають десятки мішків зі сміттям, зокрема з пляшками та пластиковими стаканчиками. Звертаюсь до працівників муніципальної варти та патрульної поліції наведіть там порядок. Люди, які проживають в будинку поруч, постійно відчувають незручності. Ми не говоримо, що молодь не має права відпочивати. Але це не повинно бути у такому форматі, який заважає сотням лучан. Залишати після себе такий безлад – неправильно», – зауважив міський голова.