На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців

На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців
1 жовтня, у День захисників і захисниць, в селищі Шацьк відкрили "Алею Надії", де розмістили світлини зниклих безвісти та полонених бійців, які проживали у громаді.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була на відкритті.

На фотостенді розмістили 47 світлин захисників, чиї сім’ї дали згоду на оприлюднення їхніх імен. Серед них є ті, чиїх світлин немає на інших стендах чи пам’ятних дошках.

На відкриття прийшли родини, друзі та побратими зниклих і полонених воїнів. Як розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, кожен військовий після повернення власноруч зможе зняти свою світлину зі стенда.

"Мета створення цієї алеї, щоб обличчя та імена тих, кого чекають вдома, не губились в інформаційному шумі. Ми щиро віримо, що кожен воїн повернеться додому і власноруч зніме свою світлину", — сказав посадовець.
На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців

"Алею Надії" встановили неподалік "Алеї Пам’яті", вздовж тротуару на вулиці Степана Бандери у селищі Шацьк.
На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців
На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців
На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, алея, зниклі безвісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель волинянина на війні підтвердила ДНК-експертиза
Сьогодні, 11:46
На Харківщині жінка, яка жила з уламком у тілі від Другої світової, загинула від ракети рф
Сьогодні, 11:40
На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців
Сьогодні, 11:20
Подружжя російських агентів готувало теракт в Одесі
Сьогодні, 11:01
Зірки українського стендапу зберуться у Луцьку заради бригади «Любарт»
Сьогодні, 10:46
Медіа
відео
1/8