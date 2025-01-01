На Волині відкрили «Алею Надії» зі світлинами зниклих і полонених бійців





Про це повідомила кореспондентка



На фотостенді розмістили 47 світлин захисників, чиї сім’ї дали згоду на оприлюднення їхніх імен. Серед них є ті, чиїх світлин немає на інших стендах чи пам’ятних дошках.



На відкриття прийшли родини, друзі та побратими зниклих і полонених воїнів. Як розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, кожен військовий після повернення власноруч зможе зняти свою світлину зі стенда.



"Мета створення цієї алеї, щоб обличчя та імена тих, кого чекають вдома, не губились в інформаційному шумі. Ми щиро віримо, що кожен воїн повернеться додому і власноруч зніме свою світлину", — сказав посадовець.



"Алею Надії" встановили неподалік "Алеї Пам’яті", вздовж тротуару на вулиці Степана Бандери у селищі Шацьк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 жовтня, у День захисників і захисниць, в селищі Шацьк відкрили "Алею Надії", де розмістили світлини зниклих безвісти та полонених бійців, які проживали у громаді.Про це повідомила кореспондентка Суспільного , яка була на відкритті.На фотостенді розмістили 47 світлин захисників, чиї сім’ї дали згоду на оприлюднення їхніх імен. Серед них є ті, чиїх світлин немає на інших стендах чи пам’ятних дошках.На відкриття прийшли родини, друзі та побратими зниклих і полонених воїнів. Як розповів секретар Шацької селищної ради, кожен військовий після повернення власноруч зможе зняти свою світлину зі стенда."Мета створення цієї алеї, щоб обличчя та імена тих, кого чекають вдома, не губились в інформаційному шумі. Ми щиро віримо, що кожен воїн повернеться додому і власноруч зніме свою світлину", — сказав посадовець."Алею Надії" встановили неподалік "Алеї Пам’яті", вздовж тротуару на вулиці Степана Бандери у селищі Шацьк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію