Волинський прикордонник зробив сюрприз дітям й онуку

майже 23 роки віддав службі в ДПСУ. У травні цього року він вкотре поїхав до зони бойових дій – на Харківщину, де разом з побратимами протистояли російському ворогу.Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.У липні під час однієї з атак ворожого fpv-дрона Вадим отримав осколкове поранення.Після тривалого лікування чоловік повернувся до Луцька на реабілітацію. Вдома на нього чекали дружина, семеро дітей та онук.Про приїзд Вадима знала лише кохана та одна з доньок. Для решти рідних зустріч стала сюрпризом.