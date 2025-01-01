Волинський прикордонник зробив сюрприз дітям й онуку

Волинський прикордонник зробив сюрприз дітям й онуку
Вадим майже 23 роки віддав службі в ДПСУ. У травні цього року він вкотре поїхав до зони бойових дій – на Харківщину, де разом з побратимами протистояли російському ворогу.

Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.

У липні під час однієї з атак ворожого fpv-дрона Вадим отримав осколкове поранення.

Після тривалого лікування чоловік повернувся до Луцька на реабілітацію. Вдома на нього чекали дружина, семеро дітей та онук.

Про приїзд Вадима знала лише кохана та одна з доньок. Для решти рідних зустріч стала сюрпризом.


