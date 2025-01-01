Лучани просять повернути автобусний маршрут № 11





З відповідною петицією до міської ради звернувся лучанин Віктор Мазилюк, пише



Станом на 2 жовтня звернення підтримало 7 людей з 300 необхідних. До кінця збору підписів лишилось 11 днів.



У зверненні мешканець просить розглянути можливість відновлення руху автобуса № 11, що курсував з району ДПЗ до 40-го кварталу.



«11 маршрутка — це важлива частина міської транспортної системи, яка з’єднувала густозаселені райони з центральною частиною міста. Вона мала популярність серед місцевих жителів», — стверджує автор петиції.



Що каже міська рада



У відділі транспорту Луцької міської ради пояснили misto.media, що перевізник, який обслуговував маршрут, відмовився від нього через нестачу водіїв.



«Перевізник подав заяву про відмову від обслуговування маршруту. Він не закритий рішенням виконкому, а лише призупинений. У перевізників є автобуси, але бракує кваліфікованих водіїв. Частина мобілізована, решта — старшого віку або стан здоров’я не дозволяє працювати у повному обсязі», — розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка.



У міській раді розглядають можливість оголошення повторного конкурсу, щоб знайти перевізника для маршруту № 11.



Наразі мешканці можуть користуватися іншими видами транспорту, які теж об’єднують 40 квартал та район ДПЗ, зокрема:



автобусними маршрутами № 10, 12, 28;



тролейбусами № 1 і № 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцька хочуть відновити маршрут автобуса № 11, який припинив курсувати цьогоріч у липні.З відповідною петицією до міської ради звернувся лучанин Віктор Мазилюк, пише misto.media Станом на 2 жовтня звернення підтримало 7 людей з 300 необхідних. До кінця збору підписів лишилось 11 днів.У зверненні мешканець просить розглянути можливість відновлення руху автобуса № 11, що курсував з району ДПЗ до 40-го кварталу.«11 маршрутка — це важлива частина міської транспортної системи, яка з’єднувала густозаселені райони з центральною частиною міста. Вона мала популярність серед місцевих жителів», — стверджує автор петиції.У відділі транспорту Луцької міської ради пояснили misto.media, що перевізник, який обслуговував маршрут, відмовився від нього через нестачу водіїв.«Перевізник подав заяву про відмову від обслуговування маршруту. Він не закритий рішенням виконкому, а лише призупинений. У перевізників є автобуси, але бракує кваліфікованих водіїв. Частина мобілізована, решта — старшого віку або стан здоров’я не дозволяє працювати у повному обсязі», — розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка.У міській раді розглядають можливість оголошення повторного конкурсу, щоб знайти перевізника для маршруту № 11.Наразі мешканці можуть користуватися іншими видами транспорту, які теж об’єднують 40 квартал та район ДПЗ, зокрема:автобусними маршрутами № 10, 12, 28;тролейбусами № 1 і № 2.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію