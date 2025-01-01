СБУ затримала агента рф, який у Європі вербував підлітків для терактів в Україні

Працівники СБУ викрили в Європі агента рф, який на замовлення рашистів допомагавПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента спецслужб рф, який з території ЄС підшукував в Україні виконавців для замовних терактів.Більшість із завербованих ним агентів виявилася підлітками, котрі шукали «легких заробітків».Затримання фігуранта відбулося на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями у зв’язку з примусовим поверненням на територію України.Як встановило розслідування, поплічником рф є 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до Євросоюзу.Перебуваючи там, він почав шукати «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де потрапив у поле зору спецслужб рф. Після вербування юнака ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України.Знаходячи «кандидатів», зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж.Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста.Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів.Тандем агентів затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані СВП.Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки.На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку «на гарячому», чим запобігли теракту.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ кваліфікували злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.