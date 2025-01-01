Професія рідкісна, але важлива: як працюють дефектоскопісти на Волині. ВІДЕО

Фахівців, які відповідають за безпеку руху поїздів та життя пасажирів, на Волині щороку меншає. На початку 90-х років у Ковельському цеху Укрзалізниці працювало 25 дефектоскопістів, зараз їх — 11.

Відтік спеціалістів, які за допомогою спеціального візка виявляють дефекти у рейках та стрілкових переводах залізниць, продовжується й під час воєнного стану в Україні, розповів Суспільному майстер дільниці з дефектоскопії Ковельського цеху діагностики АТ "Укрзалізниця" Микола Корень.

З його слів, частину людей мобілізували, інші виїхали за кордон. Тому, каже, якщо раніше деякі дільниці перевіряли раз в 10-12 днів, то нині — раз в півтора місяця. А це, за словами залізничника, може привести до зламу рейки.

"Відповідаємо за безпеку людей та безпеку руху"

Нині дефектоскопісти перевіряють головну колію протяжністю 368-372 кілометри від села Вербка до міста Ковеля.

"Ультразвук подає наявність дефекту в рейку. Тут навушники, які подають одразу звуковий сигнал, якщо в рейці щось є, ретельно починаємо перевіряти. Це може бути тертя з металом, пробуксовки. Це важливо, бо ми відповідаємо за безпеку людей та безпеку руху", — говорить оператор дефектоскопічного візка Микола Пташенчук.

Чоловік на роботі з 8 до 20 години. Зізнається: це його другий дім.

"В нас робота така, що грають не сантиметри, а міліметри, — каже Микола Пташенчук. — Якщо взяти нашу планету по екватору, то ми пройшли за життя вже двічі".
Робота за будь-якої погоди

Як розповів старший оператор дефектоскопічного візка Руслан Мазур, у підпорядкуванні на перевірку багато напрямів не лише Волинської, а й Львівської області.

"Велику відстань займає. В будь-яку погоду роботу ми маємо працювати – дощ, сніг. Ми на флешку записуємо і мусимо пройти, — говорить Руслан Мазур. — Зараз я записав на флешку, приношу на розшифровку, де проглядають і розшифровують".

Оператор дефектоскопічного візка Микола Пташенчук розповідає: при наявності дефекту в рейці повідомляють керівника робіт, який йде з ними. Також рейку маркують з двох сторін фарбою.

"Спеціалісти народжуються роками. І людина в цьому завжди "вариться". Хотілося б, щоб фінансово зацікавити людей, аби вони йшли на колію, обирали професію дефектоскопіста. Це відповідальна робота", — каже Микола Пташенчук.
Колектив — віком 50+

Майстер дільниці з дефектоскопії Микола Корень на Ковельській дільниці працює з 1992 року. Чоловік продовжив династію: покійний тато і мама, дядько і тітка працювали на залізниці.

"Відбувся розвал Союзу, роботи ніде не було. На той час залізниця працювала, було цікаво. Далі я пішов навчатися, Чернівецький транспортний коледж закінчив. І у 2003 році я вже очолив колектив дефектоскопії Ковельської станції колії", — каже Микола Корень.

З його слів, зараз у роботі використовують сучасні дефектоскопи з комп’ютерною реєстрацією. Оператор на комп'ютері розшифровує перевірку, яка була зроблена минулої доби. Говорить: професія оператора дефектоскопного візка – не тільки рідкісна, але й гостродефіцитна.

"Треба, щоб сюди молодь приходила. Але війна, молодь за кордон виїжджає, а є молодь, що воює. І в мене одного оператора дефектоскопного візка призвали, а зараз ще одного. Це небезпечний фактор, який потрібно вирішувати на вищому рівні. Тому що за 5-6 років в мене цеху не буде. Тому що всі передпенсійного віку уже",— наголошує майстер дільниці.

Микола Корень додає: з допомогою партнерів залізниця працює і буде працювати, але мріє, щоб війна закінчилася.

Довідково: Станція Ковель — це залізничний вузол, який має сім направлень. Два виходи на держкордон Україна-Польща, на Ягодин і направлення на Ізов. Вихід ще на РБ закрили.

