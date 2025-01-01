На Волині – скандал: на день села «відривалися» під російську «Царицу»





Про це журналістам сайту



У Цумані Луцького району 5 жовтня відбулося святкування Дня селища. У програмі були заплановані: благодійний ярмарок, виступи місцевих колективів, дитячі розваги, концерт.



Проте ввечері в рамках святкування директоркою ЦКДС Богданою Гапонюк була організована дискотека під відкритим небом неподалік парку пам’яті загиблим Героям. Вона викликала глибоке обурення серед мешканців.



На зауваження військових і місцевих жителів щодо недоречності гучних гулянь у такий час пані Гапонюк, за словами очевидців, відповіла, що має всі дозволи, і вступила в словесний конфлікт.



Нагадаємо: напередодні святкування, у ніч із суботи на неділю, Захід України зазнав масованого ракетного обстрілу. Є жертви у кількох областях, країна перебувала у стані скорботи.



Особливо болісною для громади стала ситуація, коли на так званій дискотеці пролунала російськомовна пісня «Царица» – у день, коли країна ще оплакувала загиблих від ворожих ракет.



Журналісти звернулись по коментар до голови Цуманської громади Анатолія Дорошука.



З його слів, дискотеки, як такої, вони не організовували:



«Воно було не у формі дискотеки, ми давали заявку і на адміністрацію, і військовим, що ми будемо проводити цей захід і збирання цього всього для підтримки Збройних сил».



Стосовно російськомовної пісні, яка нібито лунала під час дійства, він відповів наступне:



«Відносно російськомовності взагалі такого не чув, таке (звернення, – ред.) до мене не надходило».



Також Дорошук розповів, що сам до кінця святкування присутній не був і скарги до нього надходили вже ввечері в телефонному режимі. Одна стосувалась суперечки громадян з військовими, інша – дискотеки.



При цьому він сказав, що директорку ЦКДС він викликав для з’ясування обставин:



«Ми мали розмову і я сказав вияснити все, бо мені так само були ввечері дзвінки, але це співали дівчата, як у караоке, так само біля скриньки для Збройних сил».



Наприкінці він додав, що Богдана Гапонюк була присутня на місці до кінця святкування, оскільки була відповідальна за організацію прибирання столів та іншого після свята.



«Може просто хтось не так зрозумів, що ті співачки, те караоке не задумувалось у формі дискотеки. Хоча, чесно кажучи, я навіть зараз не знаю, от зовсім нічого не організовувати у військовий час? Так само на підтримку Збройних сил, залучити до цього більше молодь, я не знаю як», – підсумував він.



Ця ситуація вкотре змушує замислитись про доцільність святкувань після масованих обстрілів країни.



Мешканці Цумані закликають місцеву владу та керівництво громади дати офіційну оцінку діям директора Центру культури, дозвілля та спорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цуманська громада обурена поведінкою керівництва культури під час святкування Дня селища. Ввечері , попри масовані обстріли напередодні, влаштували дискотеку, де лунала російськомовна пісня.Про це журналістам сайту «Конкурент» повідомили читачі.У Цумані Луцького району 5 жовтня відбулося святкування Дня селища. У програмі були заплановані: благодійний ярмарок, виступи місцевих колективів, дитячі розваги, концерт.Проте ввечері в рамках святкування директоркою ЦКДСбула організована дискотека під відкритим небом неподалік парку пам’яті загиблим Героям. Вона викликала глибоке обурення серед мешканців.На зауваження військових і місцевих жителів щодо недоречності гучних гулянь у такий час пані Гапонюк, за словами очевидців, відповіла, що має всі дозволи, і вступила в словесний конфлікт.Нагадаємо: напередодні святкування, у ніч із суботи на неділю, Захід України зазнав масованого ракетного обстрілу. Є жертви у кількох областях, країна перебувала у стані скорботи.Особливо болісною для громади стала ситуація, коли на так званій дискотеці пролунала російськомовна пісня «Царица» – у день, коли країна ще оплакувала загиблих від ворожих ракет.Журналісти звернулись по коментар до голови Цуманської громадиЗ його слів, дискотеки, як такої, вони не організовували:«Воно було не у формі дискотеки, ми давали заявку і на адміністрацію, і військовим, що ми будемо проводити цей захід і збирання цього всього для підтримки Збройних сил».Стосовно російськомовної пісні, яка нібито лунала під час дійства, він відповів наступне:«Відносно російськомовності взагалі такого не чув, таке (звернення, – ред.) до мене не надходило».Також Дорошук розповів, що сам до кінця святкування присутній не був і скарги до нього надходили вже ввечері в телефонному режимі. Одна стосувалась суперечки громадян з військовими, інша – дискотеки.При цьому він сказав, що директорку ЦКДС він викликав для з’ясування обставин:«Ми мали розмову і я сказав вияснити все, бо мені так само були ввечері дзвінки, але це співали дівчата, як у караоке, так само біля скриньки для Збройних сил».Наприкінці він додав, що Богдана Гапонюк була присутня на місці до кінця святкування, оскільки була відповідальна за організацію прибирання столів та іншого після свята.«Може просто хтось не так зрозумів, що ті співачки, те караоке не задумувалось у формі дискотеки. Хоча, чесно кажучи, я навіть зараз не знаю, от зовсім нічого не організовувати у військовий час? Так само на підтримку Збройних сил, залучити до цього більше молодь, я не знаю як», – підсумував він.Ця ситуація вкотре змушує замислитись про доцільність святкувань після масованих обстрілів країни.Мешканці Цумані закликають місцеву владу та керівництво громади дати офіційну оцінку діям директора Центру культури, дозвілля та спорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію