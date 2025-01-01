Луцькому виконкому пропонують продовжити договір з маршрутом, на якому курсує лише один автобус

Луцькому виконкому пропонують продовжити договір з маршрутом, на якому курсує лише один автобус
Виконавчому комітету Луцької міської ради пропонують продовжити договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті №5, незважаючи на те, що на ньому курсує лише один автобус.

Про це йде мова у проєкті рішення виконкому, - інформує ВолиньUA.

У документі пропонують продовжити договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті №5 "Вересневе - Окружна". У відділі транспорту таку пропозицію аргументують відсутністю суттєвих скарг на роботу вказаного перевізника. При цьому договір хочуть продовжити на період дії воєнного стану і протягом одного року з часу його припинення.

Цікаво, що програма EasyWay показує наявність лише одного автобуса на цьому маршруті. Напевно відділ транспорту вважає таку кількість цілком достатньою.

Теги: перевезення, Луцьк
