Луцькому виконкому пропонують продовжити договір з маршрутом, на якому курсує лише один автобус





Про це йде мова у проєкті рішення виконкому, - інформує



У документі пропонують продовжити договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті №5 "Вересневе - Окружна". У відділі транспорту таку пропозицію аргументують відсутністю суттєвих скарг на роботу вказаного перевізника. При цьому договір хочуть продовжити на період дії воєнного стану і протягом одного року з часу його припинення.



Цікаво, що програма EasyWay показує наявність лише одного автобуса на цьому маршруті. Напевно відділ транспорту вважає таку кількість цілком достатньою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконавчому комітету Луцької міської ради пропонують продовжити договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті №5, незважаючи на те, що на ньому курсує лише один автобус.Про це йде мова у проєкті рішення виконкому, - інформує ВолиньUA У документі пропонують продовжити договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті №5 "Вересневе - Окружна". У відділі транспорту таку пропозицію аргументують відсутністю суттєвих скарг на роботу вказаного перевізника. При цьому договір хочуть продовжити на період дії воєнного стану і протягом одного року з часу його припинення.Цікаво, що програма EasyWay показує наявність лише одного автобуса на цьому маршруті. Напевно відділ транспорту вважає таку кількість цілком достатньою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію