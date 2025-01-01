В ЛНТУ обиратимуть ректора: які вимоги до кандидатів

В ЛНТУ обиратимуть ректора: які вимоги до кандидатів
Претенденти на посаду очільника Луцького національного технічного університету можуть подавати свої заявки на участь у конкурсі.

Вибори відбудуться 9 грудня, йдеться в наказі МОН від 23 вересня, передає misto.media.

Вимоги до кандидатів:

- вільне володіння державною мовою;

- вчене звання та науковий ступінь;

- стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років;

- громадянство України.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Міністерства освіти й науки України.

Документи надсилати на адресу Міністерства освіти й науки України: просп. Берестейський, 10, м. Київ, 01 135.

Телефон для довідок: +38 044 481 47 92.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», керівника закладу вищої освіти обирають шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому цим Законом і статутом закладу вищої освіти.

Відповідно до цього закону, голосувати за ректора можуть:

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);

- інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);

- виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більш ніж 50% від загальної кількості осіб, які мають право голосувати.

Якщо жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, на сьомий день після першого туру проводять другий тур виборів.

Нагадаємо, зараз посаду ректора займає Ірина Вахович, яка на цій посаді з 2020 року. Її обирали на 5 років, тож термін каденції закінчується.

