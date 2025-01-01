В ЛНТУ обиратимуть ректора: які вимоги до кандидатів
Сьогодні, 22:43
Претенденти на посаду очільника Луцького національного технічного університету можуть подавати свої заявки на участь у конкурсі.
Вибори відбудуться 9 грудня, йдеться в наказі МОН від 23 вересня, передає misto.media.
Вимоги до кандидатів:
- вільне володіння державною мовою;
- вчене звання та науковий ступінь;
- стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років;
- громадянство України.
Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Міністерства освіти й науки України.
Документи надсилати на адресу Міністерства освіти й науки України: просп. Берестейський, 10, м. Київ, 01 135.
Телефон для довідок: +38 044 481 47 92.
Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», керівника закладу вищої освіти обирають шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому цим Законом і статутом закладу вищої освіти.
Відповідно до цього закону, голосувати за ректора можуть:
- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);
- інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);
- виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більш ніж 50% від загальної кількості осіб, які мають право голосувати.
Якщо жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, на сьомий день після першого туру проводять другий тур виборів.
Нагадаємо, зараз посаду ректора займає Ірина Вахович, яка на цій посаді з 2020 року. Її обирали на 5 років, тож термін каденції закінчується.
