7 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 7 жовтня святкують: журналістки Ірина Костюк (на фото) та Наталія Малімон.
Особисте свято цього дня відзначає громадський діяч, підприємець Роман Бондарук та ексдепутат ЛМР Анатолій Бірюков.
7 жовтня іменини святкують: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея.
ВолиньPost вітає всіх іменників та бажає міцного здоров'я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів!
Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшанують пам'ять мучениці Теклі.
цей ж день у 1253 році відбулася коронація галицько-волинського князя Данила Романовича (Галицького).
7 жовтня 1971 року присвоїли звання почесного лучанина Анатолію Бринському , учаснику партизанського руху на Волині та Михайлу Корчеву , організатору становлення і розвитку харчової промисловості на Волині.
Цього дня 2004 року помер командир групи другого «Турів» відтинку «Лиман» Української повстанської армії, багатолітній політкаторжанин, провідник ОУН на Волині Мелетій Семенюк.
Він також був заступником голови Всеукраїнського братства ОУН-УПА ім. генерала-хорунжого Романа Шухевича і головою Братства ОУН-УПА Волинського краю ім. Клима Савура.
