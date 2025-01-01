Курс валют на 7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 41,34 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,26 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,35 (-1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,26 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,35 (-1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 жовтня
Сьогодні, 01:30
7 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Словаччина анонсувала новий пакет допомоги Україні
06 жовтня, 23:19
В ЛНТУ обиратимуть ректора: які вимоги до кандидатів
06 жовтня, 22:43