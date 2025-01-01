Залужний відреагував на можливе створення в Україні Космічних військ

Залужний відреагував на можливе створення в Україні Космічних військ
Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував рішення уряду про створення Космічних військ до кінця 2025 року.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Залужний вважає цей крок хоча й запізнілим, але актуальним і критично необхідним для обороноздатності країни.

«Час подивитися у космос, бо єдина можливість зараз досягти потрібного рівня безпеки полягає тільки у технологічних перевагах в усіх доменах», — написав він у своєму Telegram-каналі.

На думку Залужного, це рішення — «дуже добре». Оскільки нарешті визнано, що високотехнологічний характер війни та майбутні безпекові загрози вимагають негайного розвитку національних аерокосмічних технологій та спроможностей. Залужний називає це ключовим елементом оборони України.

Створення Космічних військ передбачено програмою діяльності уряду. До 31 грудня 2025 року Кабмін планує досягти 60% операційної готовності інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, включно з кібер- та космічною компонентою.

Теги: Валерій Залужний, Космічні війська
