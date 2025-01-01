ТОП-6 вакансій, де на Волині платять від 50 тисяч

пропонують зарплатні від 50 000 гривень.



Про це повідомила заступниця начальника управління, начальниця відділу рекрутингу Волинського обласного центру зайнятості (ОЦЗ) Ганна Архипчук, пише



Найбільш оплачуваними вакансіями на Волині є:



• 100 000 гривень — поліцейський стрілецького батальйону Головного управління Національної поліції ГУНП у Луцьку;

• 57 500 гривень — майстер будівельних та монтажних робіт у Луцьку;

• 50 000 гривень — монтажник технологічного устаткування у Луцьку;

• 50 000 гривень — водій автотранспортних засобів у Луцьку;

• 50 000 гривень — бухгалтер у селі Струмівка, Волинська область;

• 50 000 гривень — кур'єр Поштампи (з власним авто) у Луцьку.



За даними начальниці відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості ОЦЗ Лариси Москалюк, на Волині у статусі безробітних зареєстровано 4 071 людину. Загалом в базі даних налічується 1 683 актуальні вакансії.



За даними начальниці відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості ОЦЗ Лариси Москалюк, на Волині у статусі безробітних зареєстровано 4 071 людину. Загалом в базі даних налічується 1 683 актуальні вакансії.

