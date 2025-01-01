Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні: є загиблий та поранений

Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні: є загиблий та поранений
Російські війська атакували зупинку громадського транспорту в Херсоні. Унаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік та ще один місцевий житель зазнав поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, пише Громадське.

За даними слідства, 7 жовтня близько 6:30 військові рф скинули вибухівку з безпілотника на територію зупинки громадського транспорту.

Унаслідок атаки чоловік віком 65 років загинув на місці, ще один 70-річний місцевий житель зазнав поранень та був шпиталізований до лікарні.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Ситуація в регіоні

За даними ОВА, минулої доби, 6 жовтня, під дроновими та авіаційними ударами, а також артилерійськими обстрілами були понад три десятки міст і сіл Херсонщини.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Обстрілами пошкодили дві багатоповерхівки та 139 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі, водопровід та газогін.

Через російські удари одна людина загинула, ще 18 — зазнали поранень, з них троє — діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині готують до відкриття 361 пункт незламності
Сьогодні, 09:46
На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині Станіслав Баран
Сьогодні, 09:30
Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні: є загиблий та поранений
Сьогодні, 09:09
ТОП-6 вакансій, де на Волині платять від 50 тисяч
Сьогодні, 09:04
Дата початку опалювального сезону у Луцьку залежатиме від погоди
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8