Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні: є загиблий та поранений





Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, пише



За даними слідства, 7 жовтня близько 6:30 військові рф скинули вибухівку з безпілотника на територію зупинки громадського транспорту.



Унаслідок атаки чоловік віком 65 років загинув на місці, ще один 70-річний місцевий житель зазнав поранень та був шпиталізований до лікарні.



Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.



Ситуація в регіоні



За даними ОВА, минулої доби, 6 жовтня, під дроновими та авіаційними ударами, а також артилерійськими обстрілами були понад три десятки міст і сіл Херсонщини.



Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Обстрілами пошкодили дві багатоповерхівки та 139 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі, водопровід та газогін.



Через російські удари одна людина загинула, ще 18 — зазнали поранень, з них троє — діти.

