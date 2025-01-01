Дата початку опалювального сезону у Луцьку залежатиме від погоди

Дата початку опалювального сезону у Луцьку залежатиме від погоди
Дата початку опалювального сезону у Луцьку залежатиме від погодних умов.

Про це йде мова у проєкті рішення виконавчого комітету Луцької міськради, - інформує ВолиньUA.

Згідно з документом, опалювальний сезон у місті планується розпочати, коли середня добова температура повітря три дні становитиме 8 градусів і нижче.

Хоча точна дата початку опалювального сезону невідома, прогноз погоди на найближчі десять днів дозволяє припустити, що це може відбутися вже з наступного тижня. Якщо опалення в громаді увімкнуть у середині жовтня, це стане дещо нетиповим явищем. У попередні роки через вищі температури повітря опалювальний сезон у Луцьку стартував наприкінці жовтня - на початку листопада.

