Дата початку опалювального сезону у Луцьку залежатиме від погоди





Про це йде мова у проєкті рішення виконавчого комітету Луцької міськради, - інформує



Згідно з документом, опалювальний сезон у місті планується розпочати, коли середня добова температура повітря три дні становитиме 8 градусів і нижче.



Хоча точна дата початку опалювального сезону невідома, прогноз погоди на найближчі десять днів дозволяє припустити, що це може відбутися вже з наступного тижня. Якщо опалення в громаді увімкнуть у середині жовтня, це стане дещо нетиповим явищем. У попередні роки через вищі температури повітря опалювальний сезон у Луцьку стартував наприкінці жовтня - на початку листопада.

