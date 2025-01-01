На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині Станіслав Баран

Учора, 6 жовтня, стало відомо про загибель ще одного Героя з Волині, який віддав життя, захищаючи свободу та незалежність України.Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний головаЗа його словами, 5 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області загинув солдат, 1991 року народження, житель села Судче.«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.