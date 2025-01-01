На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині Станіслав Баран
Сьогодні, 09:30
Учора, 6 жовтня, стало відомо про загибель ще одного Героя з Волині, який віддав життя, захищаючи свободу та незалежність України.
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
За його словами, 5 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області загинув солдат Баран Станіслав Вікторович, 1991 року народження, житель села Судче.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
За його словами, 5 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області загинув солдат Баран Станіслав Вікторович, 1991 року народження, житель села Судче.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У бою на Сумщині поліг командир із Волині
Сьогодні, 10:01
На Волині готують до відкриття 361 пункт незламності
Сьогодні, 09:46
На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині Станіслав Баран
Сьогодні, 09:30
Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні: є загиблий та поранений
Сьогодні, 09:09
ТОП-6 вакансій, де на Волині платять від 50 тисяч
Сьогодні, 09:04