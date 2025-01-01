У бою на Сумщині поліг командир із Волині

У бою на Сумщині поліг командир із Волині
Під час виконання бойового завдання на Сумщині обірвалося життя командира підрозділу ЗСУ Леоніда Семенюка.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

«З глибоким сумом повідомляємо про трагічну звістку. Виконуючи бойове завдання, загинув командир підрозділу Збройних сил України, капітан Семенюк Леонід Олександрович», - зазначив Ігор Чайка.

Життя воїна обірвалося 2 жовтня 2025 року біля села Садки Сумської області.

Прощання з бійцем відбудеться у середу, 8 жовтня, за таким порядком:

• 12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив мер Ковеля.

