На Волині квартирант спалив будинок разом із власницею та отримав 11 років тюрми

Сергію Жуку за умисне вбивство. Обвинувачений підпалив будинок, в якому перебувала його орендодавиця, і втік. Жінка померла від отруєння чадним газом. За скоєне зловмиснику призначили 11 років тюрми.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 30 вересня, подія сталася 17 листопада 2024 року у селі Литовеж Володимирського району. Близько 22:40 обвинувачений Сергій Жук підпалив речі у веранді будинку, який тимчасово орендував. Оскільки незадовго до цього в чоловіка виник конфлікт з власницею помешкання, він вирішив так помститися. Під час пожежі 53-річна жінка отруїлася чадним газом і померла.



За даними слідства, обвинувачений спостерігав за пожежею з двору, але так і не викликав «швидку» та рятувальників. Коли ж побачив, що усе розгорілося, то втік.



Сергій Жук розповів у суді, що напередодні події приїхав із Польщі у село Литовеж. Він попросився за окрему плату пожити в знайомої, оскільки його попередній орендодавець змінив замки в будинку і йому не було де ночувати. Жінка погодилась і пустила його. Далі, за словами обвинуваченого, він скупився в магазині, сходив на цвинтар і після повернення став з потерпілою готувати вечерю. Через деякий час вона нібито відійшла та повернулася вже з поліцейськими, які попросили його покинути будинок.



За словами чоловіка, помешкання він не підпалював. Стверджував, що заснув на лавці, а коли прокинувся – побачив пожежу. Тоді він гукнув, щоб знайома викликала рятувальників, узяв речі й пішов.



Поліцейська, яка перебувала на добовому чергуванні в день інциденту, розповіла у суді, що 17 листопада 2024 року близько 21:00 зателефонувала потерпіла та повідомила, що прийняла до себе квартиранта, який випив і погрожував їй фізичною розправою. О 23:07 надійшов повторний виклик від жінки, яка налякано розповіла, що її будинок підпалив той же квартирант і вона не може самостійно вибратися через густий дим.



Згідно з висновками поліції, до підпалу причетний Сергій Жук, про що свідчать зібрані докази та покази свідків.



Суддя Марта Федечко визнала 63-річного волинянина винним в умисному знищенні майна та вбивстві (ч. 2 ст. 194, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України) й призначила 11 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

