На Волині квартирант спалив будинок разом із власницею та отримав 11 років тюрми

На Волині квартирант спалив будинок разом із власницею та отримав 11 років тюрми
Іваничівський районний суд Волинської області виніс вирок 63-річному Сергію Жуку за умисне вбивство. Обвинувачений підпалив будинок, в якому перебувала його орендодавиця, і втік. Жінка померла від отруєння чадним газом. За скоєне зловмиснику призначили 11 років тюрми.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 30 вересня, подія сталася 17 листопада 2024 року у селі Литовеж Володимирського району. Близько 22:40 обвинувачений Сергій Жук підпалив речі у веранді будинку, який тимчасово орендував. Оскільки незадовго до цього в чоловіка виник конфлікт з власницею помешкання, він вирішив так помститися. Під час пожежі 53-річна жінка отруїлася чадним газом і померла.

За даними слідства, обвинувачений спостерігав за пожежею з двору, але так і не викликав «швидку» та рятувальників. Коли ж побачив, що усе розгорілося, то втік.

Сергій Жук розповів у суді, що напередодні події приїхав із Польщі у село Литовеж. Він попросився за окрему плату пожити в знайомої, оскільки його попередній орендодавець змінив замки в будинку і йому не було де ночувати. Жінка погодилась і пустила його. Далі, за словами обвинуваченого, він скупився в магазині, сходив на цвинтар і після повернення став з потерпілою готувати вечерю. Через деякий час вона нібито відійшла та повернулася вже з поліцейськими, які попросили його покинути будинок.

За словами чоловіка, помешкання він не підпалював. Стверджував, що заснув на лавці, а коли прокинувся – побачив пожежу. Тоді він гукнув, щоб знайома викликала рятувальників, узяв речі й пішов.

Поліцейська, яка перебувала на добовому чергуванні в день інциденту, розповіла у суді, що 17 листопада 2024 року близько 21:00 зателефонувала потерпіла та повідомила, що прийняла до себе квартиранта, який випив і погрожував їй фізичною розправою. О 23:07 надійшов повторний виклик від жінки, яка налякано розповіла, що її будинок підпалив той же квартирант і вона не може самостійно вибратися через густий дим.

Згідно з висновками поліції, до підпалу причетний Сергій Жук, про що свідчать зібрані докази та покази свідків.

Суддя Марта Федечко визнала 63-річного волинянина винним в умисному знищенні майна та вбивстві (ч. 2 ст. 194, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України) й призначила 11 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: квартирант, будинок, підпал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні в Луцьку затримали п’яних дівчат на електросамокатах
Сьогодні, 10:26
На Волині квартирант спалив будинок разом із власницею та отримав 11 років тюрми
Сьогодні, 10:12
У бою на Сумщині поліг командир із Волині
Сьогодні, 10:01
На Волині готують до відкриття 361 пункт незламності
Сьогодні, 09:46
На Дніпропетровщині загинув військовий із Волині Станіслав Баран
Сьогодні, 09:30
Медіа
відео
1/8