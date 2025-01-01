Росія вранці вдарила по Сумах: поранено водійку і пасажира тролейбуса
Сьогодні, 10:50
Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Сумську громаду дронами. Влучила у цивільну інфраструктуру в Зарічному районі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Є пошкодження житлового сектору і часткове знеструмлення. Однак є постраждалі внаслідок удару по тролейбусу.
"За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Їм надали необхідну допомогу на місці події", – повідомив начальник ОВА.
Фахівці обстежують територію ударів і розгортають штаб ліквідації наслідків атаки.
