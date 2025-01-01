Росія вранці вдарила по Сумах: поранено водійку і пасажира тролейбуса





Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



Є пошкодження житлового сектору і часткове знеструмлення. Однак є постраждалі внаслідок удару по тролейбусу.



"За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Їм надали необхідну допомогу на місці події", – повідомив начальник ОВА.



Фахівці обстежують територію ударів і розгортають штаб ліквідації наслідків атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

