Росія вранці вдарила по Сумах: поранено водійку і пасажира тролейбуса

Росія вранці вдарила по Сумах: поранено водійку і пасажира тролейбуса
Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Сумську громаду дронами. Влучила у цивільну інфраструктуру в Зарічному районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Є пошкодження житлового сектору і часткове знеструмлення. Однак є постраждалі внаслідок удару по тролейбусу.

"За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Їм надали необхідну допомогу на місці події", – повідомив начальник ОВА.

Фахівці обстежують територію ударів і розгортають штаб ліквідації наслідків атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський шпигун влаштувався до Сил оборони під виглядом добровольця
Сьогодні, 11:31
На Волині затримали п'яну водійку
Сьогодні, 11:09
Росія вранці вдарила по Сумах: поранено водійку і пасажира тролейбуса
Сьогодні, 10:50
Патрульні в Луцьку затримали п’яних дівчат на електросамокатах
Сьогодні, 10:26
На Волині квартирант спалив будинок разом із власницею та отримав 11 років тюрми
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8