Патрульні в Луцьку затримали п’яних дівчат на електросамокатах
Сьогодні, 10:26
Луцькі патрульні виявили двох кермувальниць електросамокатів у стані алкогольного сп’яніння.
Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.
На проспекті Василя Мойсея інспектори побачили два електросамокати, водійки яких здійснювали незрозумілі маневри та наражали себе та інших на небезпеку.
Під час спілкування з громадянками правоохоронці виявили у них ознаки алкогольного сп’яніння. Жінки погодились пройти огляд на місці за допомогою алкотестера. Результат 18-річної водійки — 1,72 проміле, а у 23-річної — 1,33 проміле.
На обох порушниць поліцейські склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Штраф за керування електросамокатом у стані сп’яніння – 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.
На проспекті Василя Мойсея інспектори побачили два електросамокати, водійки яких здійснювали незрозумілі маневри та наражали себе та інших на небезпеку.
Під час спілкування з громадянками правоохоронці виявили у них ознаки алкогольного сп’яніння. Жінки погодились пройти огляд на місці за допомогою алкотестера. Результат 18-річної водійки — 1,72 проміле, а у 23-річної — 1,33 проміле.
На обох порушниць поліцейські склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Штраф за керування електросамокатом у стані сп’яніння – 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині затримали п'яну водійку
Сьогодні, 11:09
Патрульні в Луцьку затримали п’яних дівчат на електросамокатах
Сьогодні, 10:26
У бою на Сумщині поліг командир із Волині
Сьогодні, 10:01