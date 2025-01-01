Патрульні в Луцьку затримали п’яних дівчат на електросамокатах

Патрульні в Луцьку затримали п’яних дівчат на електросамокатах
Луцькі патрульні виявили двох кермувальниць електросамокатів у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.

На проспекті Василя Мойсея інспектори побачили два електросамокати, водійки яких здійснювали незрозумілі маневри та наражали себе та інших на небезпеку.

Під час спілкування з громадянками правоохоронці виявили у них ознаки алкогольного сп’яніння. Жінки погодились пройти огляд на місці за допомогою алкотестера. Результат 18-річної водійки — 1,72 проміле, а у 23-річної — 1,33 проміле.

На обох порушниць поліцейські склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Штраф за керування електросамокатом у стані сп’яніння – 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.


