Дитина на електросамокаті влетіла під колеса фури на Волині

за фактом ДТП, у якій постраждав 11-річний хлопець.



Автопригода трапилася учора, 24 червня, у селі Княгининок, інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.



58-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою Mercedes, допустив наїзд на 11-річного керманича електросамоката.



Попередньо, хлопець раптово виїхав із другорядної дороги.



Внаслідок ДТП учень отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Водій вантажівки – тверезий.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська поліція розпочала кримінальне провадження, у якій постраждав 11-річний хлопець.Автопригода трапилася учора, 24 червня, у селі Княгининок, інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.58-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою Mercedes, допустив наїзд на 11-річного керманича електросамоката.Попередньо, хлопець раптово виїхав із другорядної дороги.Внаслідок ДТП учень отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Водій вантажівки – тверезий.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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