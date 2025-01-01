Дитина на електросамокаті влетіла під колеса фури на Волині

Дитина на електросамокаті влетіла під колеса фури на Волині
Волинська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждав 11-річний хлопець.

Автопригода трапилася учора, 24 червня, у селі Княгининок, інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

58-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою Mercedes, допустив наїзд на 11-річного керманича електросамоката.
Дитина на електросамокаті влетіла під колеса фури на Волині

Попередньо, хлопець раптово виїхав із другорядної дороги.

Внаслідок ДТП учень отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водій вантажівки – тверезий.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Волинь
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