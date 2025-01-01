У ДТП на Волині загинули двоє мотоциклістів
Сьогодні, 09:31
У дорожньо-транспортних пригодах, що сталися на Волині учора, 23 червня, загинули два мотоциклісти.
Про це пише ВолиньUA з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Зокрема о 22:38 год надійшов виклик бригади екстреної медичної допомоги щодо зіткнення мотоцикліста з лісовозом у селі Кортеліси Ковельського району. По приїзду на місце події медики констатували церебральну кому і біологічну смерть хлопця віком 20 років.
Також у селі Бузаки Камінь-Каширського району хлопець 18-ти років впав з мотоцикла. Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 24 червня о 1.38 год. Медики констатували біологічну смерть.
Крім того, 23 червня відбулася ще одна ДТП за участю мотоциклістів. У селищі Локачі обоє хлопців 18-річного віку впали з мотоцикла. В одного з них констатовано закритий перелом стегнової кістки. В іншого - відкритий перелом лівої гомілки. Обоє доставлені у лікарню.
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Про це пише ВолиньUA з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Зокрема о 22:38 год надійшов виклик бригади екстреної медичної допомоги щодо зіткнення мотоцикліста з лісовозом у селі Кортеліси Ковельського району. По приїзду на місце події медики констатували церебральну кому і біологічну смерть хлопця віком 20 років.
Також у селі Бузаки Камінь-Каширського району хлопець 18-ти років впав з мотоцикла. Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 24 червня о 1.38 год. Медики констатували біологічну смерть.
Крім того, 23 червня відбулася ще одна ДТП за участю мотоциклістів. У селищі Локачі обоє хлопців 18-річного віку впали з мотоцикла. В одного з них констатовано закритий перелом стегнової кістки. В іншого - відкритий перелом лівої гомілки. Обоє доставлені у лікарню.
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