На Донеччині у бою за Україну поліг Герой з Луцька Микола Кінах

Микола Кінах.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Кінах Микола Михайлович, 22.05.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення.



Солдат Кінах Микола Михайлович загинув 22.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Кінах Микола Михайлович, 22.05.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення.Солдат Кінах Микола Михайлович загинув 22.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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