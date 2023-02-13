Народився з вагою 1100 грамів: історія боротьби маленького волинянина за життя

Богданчика, який народився з вагою 1100 грамів на 27 тижні вагітності.



Хлопчик прийшов у цей світ надто рано і тому перші місяці він провів не у маминих обіймах, а у боротьбі за життя.



52 доби малюк провів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Із них 49 днів потребував респіраторної підтримки, адже його легені ще зовсім не були готові самостійно дихати. Легені Богданчика, як і у всіх передчасно народжених діток, ще не виробляли достатньо сурфактанту — речовини, яка тримає альвеоли розкритими і дозволяє дихати. Штучна вентиляція легень рятує життя, поки організм лікується та дозріває.



Також у Богданчика діагностували вроджену ваду серця: гемодинамічно значиму відкриту артеріальну протоку (ГЗ ВАП) — судину, яка з'єднує ліву гілку легеневої артерії з дугою аорти, що викликало перевантаження серця й легень. Ця проблема дуже погіршує стан дитини і ускладнює лікування. Вада вимагає медикаментозної, а іноді і хірургічної корекції. Лікарям відділення вдалося вчасно закрити ВАП медикаментозно й уникнути операції.



Ще один виклик, який подолали медики разом із Богданчиком — гостре ураження нирок, яке призвело до ниркової недостатності. У такому стані малюк не міг самостійно виводити рідину природнім шляхом, тому вона накопичувалася і призвела до виражених набряків. Єдиним шансом на порятунок у цій ситуації був перитонеальний діаліз — очищення організму без участі нирок. В черевну порожнину через спеціальний катетер вводиться діалізний розчин, який вбирає токсини та зайву рідину, а потім виводиться назовні. У передчасно народжених малюків — це технічно й фізіологічно надзвичайно складно, адже їхні органи ще дуже незрілі, шкіра надтонка, існує високий ризик перитоніту та сепсису, а недотримання правильного балансу рідини та електролітів може призвести до критичних наслідків. І команді ВАІТН вдалося провести процедуру діалізу, відновити функцію нирок та запобігти ускладненням.



Крім цього Богданчик отримував таке лікування: повне парентеральне харчування — коли всі поживні речовини (білки, жири, вуглеводи, електроліти) вводяться внутрішньовенно, поки кишківник ще не готовий перетравлювати молоко; інотропну підтримку — для підтримки роботи серцево-судинної системи; переливання препаратів та компонентів крові.



"Сьогодні Богданчику три роки. Він росте, бігає, усміхається й обіймає батьків. Рідні бачать у ньому щасливого малюка. Ми ж бачимо у ньому силу медицини, силу команди, силу боротьби за життя! Історія порятунку Богданчика — не просто медична статистика. Це доказ того, що навіть у найкритичніших ситуаціях важливо боротися за кожен подих, кожен грам, кожен день навіть найкрихітнішого життя! Навіть тоді, коли це здається неможливим", - наголошують у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства.



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