Сирський нагородив волинського танкіста

Танкістіз міста Рожища на Волині отримаввід головнокомандувача ЗСУПро це інформує у фейсбуці Рожищенська міськрада.Серед тих, хто творить історію вільної української нації сьогодні, хто мужньо бореться з російськими зайдами, наш земляк, рожищанин Валерій Шепелюк.За відмінне виконання бойових завдань, героїзм та самовідданість в умовах бойових дій, сержант Валерій Шепелюк нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського "Золотий хрест".Мужній та вмотивований воїн, механік-водій танкового взводу Валерій Шепелюк відмінно освоїв одну з потужних бойових машин, яка перебуває на оснащенні Збройних сил України завдяки підтримці європейських країн, і не словом, а ділом разом з екіпажем наганяють страх на супротивника майже 60-титонною технікою. Адже знищених цілей ворога на їх рахунку чимало.Тактичний, маневрений, швидкий, убивчо точний Leopard допомагає нашим захисникам успішно відбивати штурми ворога, нищити піхоту та броню окупантів. І на одному з них результативно відпрацьовує цілі екіпаж, у складі якого воює Валерій Шепелюк.У Подяці, яка надійшла у громаду від начальника військової частини, де несе службу Валерій Шепелюк, засвідчують значну вмотивованість та професіоналізм нашого земляка у щоденній боротьбі з ворогом.«Ми безмежно вдячні мужньому воїну Валерію Шепелюку за наш захист та його особистий внесок у наближення Перемоги. Дякуємо родині військовослужбовця, який став гордістю нашої громади. Хай береже його Господь», - зазначили у міськраді.