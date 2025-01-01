У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи: російська ракета забрала життя 9 людей
Сьогодні, 09:38
У Шевченківському районі Києва, де росіяни зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхівки, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих", – написав він у телеграмі.
На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці демонтують небезпечні конструкції.
"Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам - усім, хто працював безупинно з перших хвилин.У такі моменти кожна хвилина - це боротьба за життя", – наголосив міністр.
Нагадаємо, що у ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих", – написав він у телеграмі.
На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці демонтують небезпечні конструкції.
"Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам - усім, хто працював безупинно з перших хвилин.У такі моменти кожна хвилина - це боротьба за життя", – наголосив міністр.
Нагадаємо, що у ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет.
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