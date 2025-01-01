У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи: російська ракета забрала життя 9 людей

У Шевченківському районі Києва, де росіяни зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхівки, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару.Про це повідомив міністр внутрішніх справ"Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих", – написав він у телеграмі.На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці демонтують небезпечні конструкції."Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам - усім, хто працював безупинно з перших хвилин.У такі моменти кожна хвилина - це боротьба за життя", – наголосив міністр.Нагадаємо, що у ніч на 23 червня, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет.