Рятувальники знайшли дворічну дівчинку, яка загубилася на Львівщині

Рятувальники знайшли маленьку, якій лише 2,5 роки. Вонанапередодні у селі Жупани Стрийського району на Львівщині.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Так, 23 червня, про зникнення дівчинки близько 18:00 поліцію сповістила її родичка. За словами якої, Яна вийшла з дому та не повернулася.Понад 580 людей, 3 службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки - рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці - всі були залучені до пошуку.Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Пошуки тривали безперервно.Дівчинку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.