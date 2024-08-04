Рятувальники знайшли дворічну дівчинку, яка загубилася на Львівщині
Сьогодні, 09:15
Рятувальники знайшли маленьку Яну, якій лише 2,5 роки. Вона загубилася напередодні у селі Жупани Стрийського району на Львівщині.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Так, 23 червня, про зникнення дівчинки близько 18:00 поліцію сповістила її родичка. За словами якої, Яна вийшла з дому та не повернулася.
Понад 580 людей, 3 службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки - рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці - всі були залучені до пошуку.
Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Пошуки тривали безперервно.
Дівчинку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Так, 23 червня, про зникнення дівчинки близько 18:00 поліцію сповістила її родичка. За словами якої, Яна вийшла з дому та не повернулася.
Понад 580 людей, 3 службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки - рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці - всі були залучені до пошуку.
Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Пошуки тривали безперервно.
Дівчинку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.
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