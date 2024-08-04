Рятувальники знайшли дворічну дівчинку, яка загубилася на Львівщині

Рятувальники знайшли дворічну дівчинку, яка загубилася на Львівщині
Рятувальники знайшли маленьку Яну, якій лише 2,5 роки. Вона загубилася напередодні у селі Жупани Стрийського району на Львівщині.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Так, 23 червня, про зникнення дівчинки близько 18:00 поліцію сповістила її родичка. За словами якої, Яна вийшла з дому та не повернулася.

Понад 580 людей, 3 службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки - рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці - всі були залучені до пошуку.

Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Пошуки тривали безперервно.

Дівчинку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.

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Теги: рятувальники, Україна
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