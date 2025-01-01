Росіяни атакували Україну 97 дронами





Про це повідомили у Повітряних силах.



"У ніч на 24 червня (із 22.00 23 червня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні.



Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.



Уночі росіяни атакували дронами Харків.



На Сумщині через ворожі безпілотники загинули люди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 24 червня російська армія запустила по території України 97 безпілотників. Оборонці знешкодили 78 із них.Про це повідомили у Повітряних силах."У ніч на 24 червня (із 22.00 23 червня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні.Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.Уночі росіяни атакували дронами Харків.На Сумщині через ворожі безпілотники загинули люди.

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