Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів





Про це повідомили на сторінці закладу.



Йдеться про Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.

Особливо вдалий результат показав Микола Ляснюк, який продемонстрував винятковий результат, отримавши 200 балів одразу з двох предметів: української мови та математики.



"Ми пишаємося кожним учнем, який досяг таких високих результатів:

Каганюк Дарина, українська мова, уч. Гусєва О. А.; Куранда Мар'я, англійська мова, уч. Мучак Н.З.; Ларіна Ксенія, математика, уч. Бойко О.С.; Лозинська Дарина, українська мова, уч. Земцова С.В.; Ляснюк Микола, українська мова, уч. Торчило О.М., математика, уч. Тесленко Т.В. Ляснюк Микола, математика, уч. Тесленко Т.В.; Пархомук Соломія, англійська мова, уч. Мучак Н.З. Нових яскравих перемог і реалізації найсміливіших задумів! Ваша праця та талант – це майбутнє нашої країни", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім випускників ліцею на Волині склали національний мутипредметний тест на максимальний бал.Про це повідомили на сторінці закладу.Йдеться про Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.Особливо вдалий результат показав, який продемонстрував винятковий результат, отримавши 200 балів одразу з двох предметів: української мови та математики."Ми пишаємося кожним учнем, який досяг таких високих результатів:, українська мова, уч., англійська мова, уч..;, математика, уч., українська мова, уч., українська мова, уч., математика, уч., математика, уч., англійська мова, уч.. Нових яскравих перемог і реалізації найсміливіших задумів! Ваша праця та талант – це майбутнє нашої країни", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.

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