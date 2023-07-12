Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів

Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сім випускників ліцею на Волині склали національний мутипредметний тест на максимальний бал.

Про це повідомили на сторінці закладу.

Йдеться про Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.
Особливо вдалий результат показав Микола Ляснюк, який продемонстрував винятковий результат, отримавши 200 балів одразу з двох предметів: української мови та математики.

"Ми пишаємося кожним учнем, який досяг таких високих результатів:
Каганюк Дарина, українська мова, уч. Гусєва О. А.; Куранда Мар'я, англійська мова, уч. Мучак Н.З.; Ларіна Ксенія, математика, уч. Бойко О.С.; Лозинська Дарина, українська мова, уч. Земцова С.В.; Ляснюк Микола, українська мова, уч. Торчило О.М., математика, уч. Тесленко Т.В. Ляснюк Микола, математика, уч. Тесленко Т.В.; Пархомук Соломія, англійська мова, уч. Мучак Н.З. Нових яскравих перемог і реалізації найсміливіших задумів! Ваша праця та талант – це майбутнє нашої країни", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів


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Теги: Волинь, Нововолинськ, НМТ, результат, 200 балів
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