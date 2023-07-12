Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сьогодні, 08:25
Про це повідомили на сторінці закладу.
Йдеться про Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.
Особливо вдалий результат показав Микола Ляснюк, який продемонстрував винятковий результат, отримавши 200 балів одразу з двох предметів: української мови та математики.
"Ми пишаємося кожним учнем, який досяг таких високих результатів:
Каганюк Дарина, українська мова, уч. Гусєва О. А.; Куранда Мар'я, англійська мова, уч. Мучак Н.З.; Ларіна Ксенія, математика, уч. Бойко О.С.; Лозинська Дарина, українська мова, уч. Земцова С.В.; Ляснюк Микола, українська мова, уч. Торчило О.М., математика, уч. Тесленко Т.В. Ляснюк Микола, математика, уч. Тесленко Т.В.; Пархомук Соломія, англійська мова, уч. Мучак Н.З. Нових яскравих перемог і реалізації найсміливіших задумів! Ваша праця та талант – це майбутнє нашої країни", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.
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