У місті на Волині автівка влетіла в крамницю

У місті на Волині автівка влетіла в крамницю
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у місті Горохові Луцького району на вулиці Студентській.

Про це пише Волинь-нова.

26-річна водійка чомусь не поставила Renault на так званий «ручник» (стоянкове гальмо), тож автомобіль плавно покотився і зупинився, наткнувшися на магазин.

Унаслідок зіткнення автівка отримала механічні пошкодження, а кермувальниця – адміністративний протокол від горохівських правоохоронців за порушення вимог ст. 124 КупАП (за це порушення передбачено штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до одного року).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни атакували Україну 97 дронами
Сьогодні, 09:00
У місті на Волині автівка влетіла в крамницю
Сьогодні, 08:44
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сьогодні, 08:25
Посадовець Держгеокадастру на Волині причетний до мільйонної оборудки, - ДБР
Сьогодні, 08:06
За вихідні на Волині спіймали 9 нетверезих водіїв
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Повідомили деталі аварії на Волині, у якій постраждала жінка з 5-річною дівчинкою Повідомили деталі аварії на Волині, у якій постраждала жінка з 5-річною дівчинкою
23 червня, 11:00
На Волині авто збило бабусю з онучкою На Волині авто збило бабусю з онучкою
23 червня, 10:11
Винуватиця ДТП на Волині уникла покарання за загибель 32-річної пішохідки Винуватиця ДТП на Волині уникла покарання за загибель 32-річної пішохідки
20 червня, 18:03
У Луцькому районі авто зіткнулося з електроскутером У Луцькому районі авто зіткнулося з електроскутером
20 червня, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни атакували Україну 97 дронами
Сьогодні, 09:00
 0
У місті на Волині автівка влетіла в крамницю
Сьогодні, 08:44
 0
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
Сьогодні, 08:25
 0
Посадовець Держгеокадастру на Волині причетний до мільйонної оборудки, - ДБР
Сьогодні, 08:06
 0
За вихідні на Волині спіймали 9 нетверезих водіїв
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8