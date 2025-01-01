У місті на Волині автівка влетіла в крамницю
Сьогодні, 08:44
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у місті Горохові Луцького району на вулиці Студентській.
Про це пише Волинь-нова.
26-річна водійка чомусь не поставила Renault на так званий «ручник» (стоянкове гальмо), тож автомобіль плавно покотився і зупинився, наткнувшися на магазин.
Унаслідок зіткнення автівка отримала механічні пошкодження, а кермувальниця – адміністративний протокол від горохівських правоохоронців за порушення вимог ст. 124 КупАП (за це порушення передбачено штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до одного року).
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Про це пише Волинь-нова.
26-річна водійка чомусь не поставила Renault на так званий «ручник» (стоянкове гальмо), тож автомобіль плавно покотився і зупинився, наткнувшися на магазин.
Унаслідок зіткнення автівка отримала механічні пошкодження, а кермувальниця – адміністративний протокол від горохівських правоохоронців за порушення вимог ст. 124 КупАП (за це порушення передбачено штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до одного року).
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