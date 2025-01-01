9 загиблих: у Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло 11-річної дівчинки
Сьогодні, 17:00
Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 9 людей, ще 34 отримали поранення.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.
О 15:10 Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 жертви російської атаки.
Згодом голова КМВА написав про дев’яту жертву:
"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло дев’ятої загиблої внаслідок ворожого удару. Пошукова операція триває."
Як зазначається, останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.
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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.
О 15:10 Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 жертви російської атаки.
Згодом голова КМВА написав про дев’яту жертву:
"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло дев’ятої загиблої внаслідок ворожого удару. Пошукова операція триває."
Як зазначається, останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.
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