9 загиблих: у Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло 11-річної дівчинки

9 загиблих: у Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло 11-річної дівчинки
Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 9 людей, ще 34 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

О 15:10 Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 жертви російської атаки.

Згодом голова КМВА написав про дев’яту жертву:

"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло дев’ятої загиблої внаслідок ворожого удару. Пошукова операція триває."

Як зазначається, останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.

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Теги: Росія, війна
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