9 загиблих: у Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло 11-річної дівчинки





Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.



О 15:10 Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 жертви російської атаки.



Згодом голова КМВА написав про дев’яту жертву:



"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло дев’ятої загиблої внаслідок ворожого удару. Пошукова операція триває."



Як зазначається, останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 9 людей, ще 34 отримали поранення.Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністраціїВід обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.О 15:10 Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 жертви російської атаки.Згодом голова КМВА написав про дев’яту жертву:"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло дев’ятої загиблої внаслідок ворожого удару. Пошукова операція триває."Як зазначається, останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.

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