На Зеленського намагалися скоїти замах у Польщі минулого року, - СБУ
Сьогодні, 16:27
На Володимира Зеленського намагалися скоїти замах в аеропорту Жешува минулого року — Служба безпеки України разом з польськими колегами цьому запобігла.
Про це голова СБУ Василь Малюк розповів на зустрічі з журналістами, пише Суспільне.
За його словами, замах мав здійснити військовий пенсіонер, «який свято вірив в радянську ідею». Він мав атакувати Зеленського або за допомогою дрона, або зі снайперського комплексу. Його затримали.
Також Малюк розповів про спробу замаху на Зеленського в Києві, до якого могли бути причетні полковники УДО, які працювали на 5-у службу ФСБ РФ. Вони мали знайти людей серед наближених до охорони президента, які би змогли ліквідувати його під час пересування на території Офісу президента.
СБУ майже два роки намагалося проникнути в агентурну групу. Окрім Зеленського, ця ж група збирала інформацію і готувала замахи на Кирила Буданова та Малюка.
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Про це голова СБУ Василь Малюк розповів на зустрічі з журналістами, пише Суспільне.
За його словами, замах мав здійснити військовий пенсіонер, «який свято вірив в радянську ідею». Він мав атакувати Зеленського або за допомогою дрона, або зі снайперського комплексу. Його затримали.
Також Малюк розповів про спробу замаху на Зеленського в Києві, до якого могли бути причетні полковники УДО, які працювали на 5-у службу ФСБ РФ. Вони мали знайти людей серед наближених до охорони президента, які би змогли ліквідувати його під час пересування на території Офісу президента.
СБУ майже два роки намагалося проникнути в агентурну групу. Окрім Зеленського, ця ж група збирала інформацію і готувала замахи на Кирила Буданова та Малюка.
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