Куди неподалік Луцька поїхати на риболовлю: локації, актуальні ціни, умови





У межах години дороги від міста — десятки водойм, проте не скрізь рибалка приносить результат. Щоб обрати дійсно вдалу локацію, ми переглянули відгуки в соцмережах, поспілкувались із бувалими рибалками та зібрали лише перевірені варіанти.



До вашої уваги ТОП-10 місць від ВолиньPost, де можна комфортно провести день, відпочити на природі й повернутися не з порожніми руками. У цьому огляді — ціни, умови та зручності для відпочинку.



Боголюби

Ставок розташований біля села Боголюби, що за 10 кілометрів від Луцька. Місцеві рибалки знають його під назвою «У Світлани» — саме так звати власницю водойми.



У ставку водяться короп, амур, товстолоб, окунь. Дозволяється вилов до 6 кілограмів риби, а також один трофей понад норму. Адже час від часу трапляються справжні гіганти — товстолоби вагою від 6 до 20 кілограмів.



Можна рибалити з берега або з власного човна. Дозволяється ловити максимум на три вудки.



Ціна — 200 гривень за день, 350 гривень за добу. Якщо рибалити з човна — 300 гривень.



Контакти: +380 (50) 850 88 28 (Світлана)



Локація на мапі:





Коршів

У селі Коршів, що за 40 кілометрів від Луцька, розташовані два ставки. Один менший, інший — просторий і глибший, саме його радить обирати власник. Тут водиться велика різноманітність риби: карась, короп, амур, товстолоб, плотва, краснопірка, линок, в’юн, лящ.



Рибалити можна будь-якого дня, однак у вихідні тут особливо людно, тому тим, хто цінує тишу та хороший кльов, краще приїжджати у будні. З човна ловити заборонено, але дозволяється використовувати до чотирьох вудок на людину.



Ціна — 200 гривень за пів дня, 300 гривень за день, 400 гривень за добу. На березі також облаштовано дві альтанки, які можна орендувати за окрему плату.



Контакти: +380 (93) 833 58 22 (Юрій)



Локація на мапі:





Малинівка

Село Малинівка розташоване за 40 кілометрів від Луцька. Тут працює рекреаційний комплекс «Хата рибака». Він відкритий двічі на тиждень — у четвер та неділю з 7:00 до 19:00. Цього сезону водойми поділили: окремо — ставок з «мирною» рибою, окремо — з хижаком.



У водоймі, де водиться карась, короп, линок, амур, товстолоб, вхід коштує 100 гривень. Далі платите за кожен кілограм вилову: короп, амур, лин — 150 грн/кг, карась — 100 грн/кг, товстолоб — 80 грн/кг. Вся інша риба — безплатно. Обмежень щодо кількості улову або вудок немає.



Ставки зі щукою та окунем мають фіксовану ціну. Вхід тут вартує 1000 гривень, щоправда, з собою можна винести лише 5 кілограмів щуки та 3 кілограми окуня. Є й варіант спортивної риболовлі: квиток на день — 500 гривень за умови, що ви одразу відпустите рибу.



На території є альтанки, деякі з них — просто над водою. Також доступні мангали напрокат. Тут можна приготувати юшку чи шашлик і приємно провести день з близькими.



Контакти: +380 (67) 709 79 77 (адміністрація)



Локація на мапі





Ставрів

Село Ставрів, хоч і розташоване у Рівненській області, проте всього за 25 кілометрів від Луцька. Тут розташований цілий ряд ставків, але риболовля можлива лише на деяких з них.



Зокрема, на перших двох від дороги пів дня з вудкою коштує 200 гривень, день — 400, ніч — також 400 гривень. Є обмеження на вилов коропа: при половині дня — до 2,5 кілограм, при повному дні — до 5 кілограмів. Водночас карася, амура й товстолоба можна ловити без обмежень.



На березі облаштовано сім альтанок, які можна орендувати за фіксовану ціну, незалежно від кількості людей. Риболовля дозволена щодня — як у будні, так і у вихідні. Використання човнів заборонено.



Для військових передбачені пільгові умови: знижка на риболовлю та безплатна бесідка.



Контакти: +380 (68) 180 37 58 (Олег)



Локація на мапі:





Дубище

Село Дубище розташоване за 27 кілометрів від Луцька. Тут функціонує комплекс відпочинку «У Книша», на території якого облаштовано ставок з коропом, амуром, карасем і товстолобом.



Риболовля коштує 100 гривень за вхід, далі — оплата за виловлену рибу: короп і амур — 130 грн/кг, карась і товстолоб — 80 грн/кг. Рибалити можна лише вдень. У будні працюють з 8:00 до 21:00, у вихідні — з 6:00 до 21:00.



На ставку облаштовано всього 19 рибальських місць, тому краще бронювати заздалегідь. Доступна також оренда будиночків або альтанок з мангалами. На території є гарна зелена зона для відпочинку, а також магазин з напоями та усім необхідним.



Контакти: +380 (96) 280 47 07 (Олександр)



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Муравище

У селі Муравище, за 20 кілометрів від Луцька, є база відпочинку «У Михайла». На її території облаштовано ставок, в якому водяться карась, короп, білий амур, товстолоб, линок, краснопірка, окунь.



Вартість риболовлі — 300 гривень. У цю суму входить можливість виловити до 3 кілограмів риби. Все, що понад норму, оплачується окремо — 120 грн/кг, при цьому карась і краснопірка не враховуються.



Дозволено ловити максимум на три вудки. Нічної риболовлі наразі немає.



На території розташовані альтанки різної місткості, а також затишні будиночки з комфортними умовами для відпочинку. Їх можна зняти за окрему оплату.



Контакти: +380 (67) 456 82 66 (Михайло)



Локація на мапі:





Шепель

У селі Шепель, що за 20 кілометрів від Луцька, є став Цибульського. Водойма вже понад 25 років належить одному орендарю і за цей час жодного разу не спускалась, тож риби тут вдосталь. У ставку водяться як мирні види — короп, амур, карась, линок, товстолоб, так і хижі — щука, окунь.



Ціни залежать від часу риболовлі: зранку до обіду — 200 гривень, цілий день або ніч — 400 гривень, доба — 800 гривень. За риболовлю з човна слід доплатити 200 гривень. Дозволено ловити на п’ять вудок. Обмежень щодо вилову риби немає, за винятком одного правила — не дозволяється виловлювати молодого амура вагою до двох кілограмів.



На березі розміщені столи та лавочки, а також альтанки, які можна орендувати окремо. Також є можливість покористуватися мангалом для приготування шашликів.



Контакти: +380 (68) 674 63 62 (Анатолій)



Локація на мапі:





Новостав

Ставок у селі Новостав, що за приблизно 15 кілометрів від Луцька, має ціле різноманіття прісноводної риби. Тут можна впіймати майже всі види, що характерні для волинських водойм. Водойма не спускалася вже 17 років, тож іноді щасливим рибалкам вдається вполювати навіть справжніх гігантів.



Риболовля дозволена цілодобово. Вартість: пів дня — 200 гривень, день — 400 гривень, ніч — 500 гривень. Ловити з човна заборонено. Обмежень на вилов риби немає — усе, що зловив, можна забрати із собою.



На березі розташовані альтанки, які можна орендувати за окрему плату для комфортного відпочинку.



Контакти: +380 (50) 173 29 32 (Микола)



Локація на мапі:





Копачівка

Став у селі Копачівка, що за 20 кілометрів від Луцька, має велику кількість різновидів риби. Тут немає обмежень ні на вилов, ні на кількість вудок.



Вхідний квиток коштує 100 гривень. У цю суму входить улов будь-якої риби, крім коропа, амура та товстолоба. Якщо попадається короп або амур, доведеться доплатити 120 гривень за кілограм, за товстолоба — 70 гривень/кг.



Риболовля з човна заборонена, однак дозволено завозити прикормку рибальським корабликом. Ставок відкритий для риболовлі цілодобово, як у будні, так і у вихідні.



Контакти: +380 (97) 344 37 01 (Олександр)



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П’яннє

Село П’яннє, що в Рівненській області, розташоване лише за 25 кілометрів від Луцька. Ціна за день риболовлі становить 250 гривень, за добу — 400.



Правила тут досить чіткі та суворі: дозволяється ловити не більше ніж на п’ять вудок. Добова норма вилову — до 5 кілограмів. У разі вилову трофея вагою понад норму — рибалка доплачує за кожен кілограм за ціною, яку встановлює власник.



Рибалка з човна також не дозволяється. А ще заборонено виловлювати коропа, амура та товстолоба вагою до 1 кілограма. За порушення правил передбачений чималий штраф.



Контакти: 0 (66) 955 59 31



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком рибальського сезону багато лучан шукають хороші місця для відпочинку з вудкою та гарного улову.У межах години дороги від міста — десятки водойм, проте не скрізь рибалка приносить результат. Щоб обрати дійсно вдалу локацію, ми переглянули відгуки в соцмережах, поспілкувались із бувалими рибалками та зібрали лише перевірені варіанти.До вашої уваги ТОП-10 місць від, де можна комфортно провести день, відпочити на природі й повернутися не з порожніми руками. У цьому огляді — ціни, умови та зручності для відпочинку.Ставок розташований біля села Боголюби, що за 10 кілометрів від Луцька. Місцеві рибалки знають його під назвою «У Світлани» — саме так звати власницю водойми.У ставку водяться короп, амур, товстолоб, окунь. Дозволяється вилов до 6 кілограмів риби, а також один трофей понад норму. Адже час від часу трапляються справжні гіганти — товстолоби вагою від 6 до 20 кілограмів.Можна рибалити з берега або з власного човна. Дозволяється ловити максимум на три вудки.Ціна — 200 гривень за день, 350 гривень за добу. Якщо рибалити з човна — 300 гривень.Контакти: +380 (50) 850 88 28 (Світлана)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/CHvu4Zc4cYcgZuvGA У селі Коршів, що за 40 кілометрів від Луцька, розташовані два ставки. Один менший, інший — просторий і глибший, саме його радить обирати власник. Тут водиться велика різноманітність риби: карась, короп, амур, товстолоб, плотва, краснопірка, линок, в’юн, лящ.Рибалити можна будь-якого дня, однак у вихідні тут особливо людно, тому тим, хто цінує тишу та хороший кльов, краще приїжджати у будні. З човна ловити заборонено, але дозволяється використовувати до чотирьох вудок на людину.Ціна — 200 гривень за пів дня, 300 гривень за день, 400 гривень за добу. На березі також облаштовано дві альтанки, які можна орендувати за окрему плату.Контакти: +380 (93) 833 58 22 (Юрій)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/YJ2U6ezKaNt8bG7VA Село Малинівка розташоване за 40 кілометрів від Луцька. Тут працює рекреаційний комплекс «Хата рибака». Він відкритий двічі на тиждень — у четвер та неділю з 7:00 до 19:00. Цього сезону водойми поділили: окремо — ставок з «мирною» рибою, окремо — з хижаком.У водоймі, де водиться карась, короп, линок, амур, товстолоб, вхід коштує 100 гривень. Далі платите за кожен кілограм вилову: короп, амур, лин — 150 грн/кг, карась — 100 грн/кг, товстолоб — 80 грн/кг. Вся інша риба — безплатно. Обмежень щодо кількості улову або вудок немає.Ставки зі щукою та окунем мають фіксовану ціну. Вхід тут вартує 1000 гривень, щоправда, з собою можна винести лише 5 кілограмів щуки та 3 кілограми окуня. Є й варіант спортивної риболовлі: квиток на день — 500 гривень за умови, що ви одразу відпустите рибу.На території є альтанки, деякі з них — просто над водою. Також доступні мангали напрокат. Тут можна приготувати юшку чи шашлик і приємно провести день з близькими.Контакти: +380 (67) 709 79 77 (адміністрація)Локація на мапі https://maps.app.goo.gl/cmDeLwSWvsq5Cixg7 Село Ставрів, хоч і розташоване у Рівненській області, проте всього за 25 кілометрів від Луцька. Тут розташований цілий ряд ставків, але риболовля можлива лише на деяких з них.Зокрема, на перших двох від дороги пів дня з вудкою коштує 200 гривень, день — 400, ніч — також 400 гривень. Є обмеження на вилов коропа: при половині дня — до 2,5 кілограм, при повному дні — до 5 кілограмів. Водночас карася, амура й товстолоба можна ловити без обмежень.На березі облаштовано сім альтанок, які можна орендувати за фіксовану ціну, незалежно від кількості людей. Риболовля дозволена щодня — як у будні, так і у вихідні. Використання човнів заборонено.Для військових передбачені пільгові умови: знижка на риболовлю та безплатна бесідка.Контакти: +380 (68) 180 37 58 (Олег)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/1Q7ck8Xv7QLy2QAD7 Село Дубище розташоване за 27 кілометрів від Луцька. Тут функціонує комплекс відпочинку «У Книша», на території якого облаштовано ставок з коропом, амуром, карасем і товстолобом.Риболовля коштує 100 гривень за вхід, далі — оплата за виловлену рибу: короп і амур — 130 грн/кг, карась і товстолоб — 80 грн/кг. Рибалити можна лише вдень. У будні працюють з 8:00 до 21:00, у вихідні — з 6:00 до 21:00.На ставку облаштовано всього 19 рибальських місць, тому краще бронювати заздалегідь. Доступна також оренда будиночків або альтанок з мангалами. На території є гарна зелена зона для відпочинку, а також магазин з напоями та усім необхідним.Контакти: +380 (96) 280 47 07 (Олександр)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/Lr2KuEQ5tj1ybm1D9 У селі Муравище, за 20 кілометрів від Луцька, є база відпочинку «У Михайла». На її території облаштовано ставок, в якому водяться карась, короп, білий амур, товстолоб, линок, краснопірка, окунь.Вартість риболовлі — 300 гривень. У цю суму входить можливість виловити до 3 кілограмів риби. Все, що понад норму, оплачується окремо — 120 грн/кг, при цьому карась і краснопірка не враховуються.Дозволено ловити максимум на три вудки. Нічної риболовлі наразі немає.На території розташовані альтанки різної місткості, а також затишні будиночки з комфортними умовами для відпочинку. Їх можна зняти за окрему оплату.Контакти: +380 (67) 456 82 66 (Михайло)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/c925AMPe5LKtMCn1A У селі Шепель, що за 20 кілометрів від Луцька, є став Цибульського. Водойма вже понад 25 років належить одному орендарю і за цей час жодного разу не спускалась, тож риби тут вдосталь. У ставку водяться як мирні види — короп, амур, карась, линок, товстолоб, так і хижі — щука, окунь.Ціни залежать від часу риболовлі: зранку до обіду — 200 гривень, цілий день або ніч — 400 гривень, доба — 800 гривень. За риболовлю з човна слід доплатити 200 гривень. Дозволено ловити на п’ять вудок. Обмежень щодо вилову риби немає, за винятком одного правила — не дозволяється виловлювати молодого амура вагою до двох кілограмів.На березі розміщені столи та лавочки, а також альтанки, які можна орендувати окремо. Також є можливість покористуватися мангалом для приготування шашликів.Контакти: +380 (68) 674 63 62 (Анатолій)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/Rw7sZJUBAZsG7hFXA Ставок у селі Новостав, що за приблизно 15 кілометрів від Луцька, має ціле різноманіття прісноводної риби. Тут можна впіймати майже всі види, що характерні для волинських водойм. Водойма не спускалася вже 17 років, тож іноді щасливим рибалкам вдається вполювати навіть справжніх гігантів.Риболовля дозволена цілодобово. Вартість: пів дня — 200 гривень, день — 400 гривень, ніч — 500 гривень. Ловити з човна заборонено. Обмежень на вилов риби немає — усе, що зловив, можна забрати із собою.На березі розташовані альтанки, які можна орендувати за окрему плату для комфортного відпочинку.Контакти: +380 (50) 173 29 32 (Микола)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/d7npa63fGfzmKpwA6 Став у селі Копачівка, що за 20 кілометрів від Луцька, має велику кількість різновидів риби. Тут немає обмежень ні на вилов, ні на кількість вудок.Вхідний квиток коштує 100 гривень. У цю суму входить улов будь-якої риби, крім коропа, амура та товстолоба. Якщо попадається короп або амур, доведеться доплатити 120 гривень за кілограм, за товстолоба — 70 гривень/кг.Риболовля з човна заборонена, однак дозволено завозити прикормку рибальським корабликом. Ставок відкритий для риболовлі цілодобово, як у будні, так і у вихідні.Контакти: +380 (97) 344 37 01 (Олександр)Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/ary1MxiiEcT7TEoJA Село П’яннє, що в Рівненській області, розташоване лише за 25 кілометрів від Луцька. Ціна за день риболовлі становить 250 гривень, за добу — 400.Правила тут досить чіткі та суворі: дозволяється ловити не більше ніж на п’ять вудок. Добова норма вилову — до 5 кілограмів. У разі вилову трофея вагою понад норму — рибалка доплачує за кожен кілограм за ціною, яку встановлює власник.Рибалка з човна також не дозволяється. А ще заборонено виловлювати коропа, амура та товстолоба вагою до 1 кілограма. За порушення правил передбачений чималий штраф.Контакти: 0 (66) 955 59 31Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/MpMgC6g6zjR7qJgk9

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