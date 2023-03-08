За кордон - через територію Чорнобильської АЕС: волинські правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми

За кордон - через територію Чорнобильської АЕС: волинські правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми
Волинські правоохоронці припинили схему незаконного перетину через кордон призовників.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області, 2 відділом 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ,  відділом кримінального аналізу, під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, викрили двох жителів столиці, причетних до організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску.

Оперативні заходи проводилися в межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

У ході слідства встановлено, що 26-річна мешканка Києва разом із 33-річним киянином організували схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску, зокрема — через територію Чорнобильської зони відчуження. Вартість такої «послуги» становила 6 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання ними першої траншу у сумі 2 тисячі доларів США.

Обом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою терміном на  60 діб. ЇЇ спільнику суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на 60 діб. 
За кордон - через територію Чорнобильської АЕС: волинські правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми

Триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини злочину.
За кордон - через територію Чорнобильської АЕС: волинські правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми
За кордон - через територію Чорнобильської АЕС: волинські правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми



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Теги: Волинь, кордон, поліція
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