Глава СБУ розповів деталі підводного ураження Кримського мосту
Сьогодні, 19:06
"Початок нової ери": під час третього ураження Кримського моста СБУ використала 2,2 тисячі кілограмів вибухівки по ключових опорах.
Про це Василь Малюк розповів на зустрічі з журналістами 22 червня, пише LB.ua.
"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це — початок нової епохи", — каже Малюк.
Глава СБУ відзначив, що Кримський міст атакований тричі: "у 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз — у червні цього року ми зайшли під водою".
Малюк відзначив, що разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ розпочали нову епоху "морської історії".
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Про це Василь Малюк розповів на зустрічі з журналістами 22 червня, пише LB.ua.
"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це — початок нової епохи", — каже Малюк.
Глава СБУ відзначив, що Кримський міст атакований тричі: "у 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз — у червні цього року ми зайшли під водою".
Малюк відзначив, що разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ розпочали нову епоху "морської історії".
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