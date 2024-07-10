На Донеччині загинув волинський поліцейський Сергій Тлумач

На Донеччині загинув волинський поліцейський Сергій Тлумач
21 червня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув майор поліції, боєць стрілецького батальйону Сергій Тлумач.

Йому було 43 роки, - повідомляють на сторінці поліції Волинської області.

Упродовж 23 років він служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у відділенні поліції №1 міста Нововолинськ Володимирського районного відділу поліції. У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати Батьківщину від російських загарбників.

Сергій залишився вірним присязі та обов’язку до останнього подиху.

У загиблого залишилися дружина та двоє доньок.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, Сергій Тлумач, загибель, війна, втрата, смерть
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