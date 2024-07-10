На Донеччині загинув волинський поліцейський Сергій Тлумач
Сьогодні, 20:41
21 червня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув майор поліції, боєць стрілецького батальйону Сергій Тлумач.
Йому було 43 роки, - повідомляють на сторінці поліції Волинської області.
Упродовж 23 років він служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у відділенні поліції №1 міста Нововолинськ Володимирського районного відділу поліції. У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати Батьківщину від російських загарбників.
Сергій залишився вірним присязі та обов’язку до останнього подиху.
У загиблого залишилися дружина та двоє доньок.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Йому було 43 роки, - повідомляють на сторінці поліції Волинської області.
Упродовж 23 років він служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у відділенні поліції №1 міста Нововолинськ Володимирського районного відділу поліції. У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати Батьківщину від російських загарбників.
Сергій залишився вірним присязі та обов’язку до останнього подиху.
У загиблого залишилися дружина та двоє доньок.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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