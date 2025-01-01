СБУ зірвала плани російських спецслужб, які хотіли вбити брата Єрмака. ФОТО
Сьогодні, 21:23
СБУ зірвала плани російських спецслужб, які хотіли ліквідувати брата керівника Офісу Президента України.
Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.
«Росіяни хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали», - заявив Василь Малюк.
Він додав, що Денис Єрмак наразі служить снайпером в ГУР, в Іноземному легіоні, а також нищить ворога з допомогою дронів. Більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення. Але ворог планував ліквідувати його з допомогою вибухового пристрою в столиці, коли він повернеться з бойового розпорядження.
«Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій. Приїхав в Київ, зняв квартиру. Поки він купував всі необхідні компоненти для СВП, нам вдалося поставити відео- і аудіо-контроль в квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього, вдалося зробити технічне проникнення до його телефону - ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях керували всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати, сам робив детонатор. Загальна вага, яку він «накрутив», була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи», - зазначив Василь Малюк.
Росіяни планували активувати саморобний вибуховий пристрій за місцем проживання Д.Єрмака.
«Русаки дуже поспішали, їм кров з носу потрібно було це зробити. Виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш в двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Це класична схема використання «втемну». Виконавець купив два телефони, один з яких був приєднаний до вибухівки. В русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Однак завдяки професіоналізму СБУ цього вдалося не допустити», - підкреслив Василь Малюк.
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Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.
«Росіяни хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали», - заявив Василь Малюк.
Він додав, що Денис Єрмак наразі служить снайпером в ГУР, в Іноземному легіоні, а також нищить ворога з допомогою дронів. Більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення. Але ворог планував ліквідувати його з допомогою вибухового пристрою в столиці, коли він повернеться з бойового розпорядження.
«Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій. Приїхав в Київ, зняв квартиру. Поки він купував всі необхідні компоненти для СВП, нам вдалося поставити відео- і аудіо-контроль в квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього, вдалося зробити технічне проникнення до його телефону - ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях керували всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати, сам робив детонатор. Загальна вага, яку він «накрутив», була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи», - зазначив Василь Малюк.
Росіяни планували активувати саморобний вибуховий пристрій за місцем проживання Д.Єрмака.
«Русаки дуже поспішали, їм кров з носу потрібно було це зробити. Виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш в двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Це класична схема використання «втемну». Виконавець купив два телефони, один з яких був приєднаний до вибухівки. В русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Однак завдяки професіоналізму СБУ цього вдалося не допустити», - підкреслив Василь Малюк.
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