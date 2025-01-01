У Краматорську обірвалося життя воїна з Волині Владислава Задворного

У Краматорську обірвалося життя воїна з Волині Владислава Задворного
На Волинь знову надійшла трагічна звістка про смерть воїна-краянина.

Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.

"Обірвалося життя Захисника з Боратина Владислава Задворного
Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка. 22 червня 2025 року у місті Краматорськ Донецької області обірвалося життя Захисника України, жителя села Боратин Задворного Владислава Федоровича", - йдеться у дописі.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, війна, втрата, Боратин, Краматорськ, Владислав Задворний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Краматорську обірвалося життя воїна з Волині Владислава Задворного
Сьогодні, 22:06
СБУ зірвала плани російських спецслужб, які хотіли вбити брата Єрмака. ФОТО
Сьогодні, 21:23
Стильні та зручні: жіночі кеди PUMA. Реклама
Сьогодні, 21:09
На Донеччині загинув волинський поліцейський Сергій Тлумач
Сьогодні, 20:41
Глава СБУ розповів деталі підводного ураження Кримського мосту
Сьогодні, 19:06
Схожі новини
На Донеччині загинув волинський поліцейський Сергій Тлумач На Донеччині загинув волинський поліцейський Сергій Тлумач
Сьогодні, 20:41
Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук
22 червня, 12:37
На Донеччині загинув 32-річний воїн з Волині Іван Каменчук На Донеччині загинув 32-річний воїн з Волині Іван Каменчук
17 червня, 21:26
На Донеччині загинув воїн з Луцької громади Іван Литвін На Донеччині загинув воїн з Луцької громади Іван Литвін
09 червня, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Краматорську обірвалося життя воїна з Волині Владислава Задворного
Сьогодні, 22:06
 0
СБУ зірвала плани російських спецслужб, які хотіли вбити брата Єрмака. ФОТО
Сьогодні, 21:23
 0
Стильні та зручні: жіночі кеди PUMA. Реклама
Сьогодні, 21:09
 0
На Донеччині загинув волинський поліцейський Сергій Тлумач
Сьогодні, 20:41
 0
Глава СБУ розповів деталі підводного ураження Кримського мосту
Сьогодні, 19:06
 0
Медіа
відео
1/8