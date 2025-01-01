У Краматорську обірвалося життя воїна з Волині Владислава Задворного
Сьогодні, 22:06
На Волинь знову надійшла трагічна звістка про смерть воїна-краянина.
Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
"Обірвалося життя Захисника з Боратина Владислава Задворного
Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка. 22 червня 2025 року у місті Краматорськ Донецької області обірвалося життя Захисника України, жителя села Боратин Задворного Владислава Федоровича", - йдеться у дописі.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
"Обірвалося життя Захисника з Боратина Владислава Задворного
Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка. 22 червня 2025 року у місті Краматорськ Донецької області обірвалося життя Захисника України, жителя села Боратин Задворного Владислава Федоровича", - йдеться у дописі.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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