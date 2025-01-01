На Волинь приїхав евакуаційний потяг із Сумщини. ФОТО

На Волинь приїхав евакуаційний потяг із Сумщини. ФОТО
Днями на Ковельщину прибув евакуаційний потяг із Сумської області, яка щодня зазнає ворожих атак.

Для усіх пасажирів ця дорога стала вимушеним переїздом, з тривогою, вірою та надією на спокійніше життя, - повідомляють у Волинській облдержадміністрації.

Серед евакуйованих з Сумщини на Волинь – 20 жінок із Хмелівського психоневрологічного інтернату. Тепер про них піклуватимуться у Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.

На пероні евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, поліцейські, волонтери та представники влади. Медики одразу надавали допомогу тим, хто цього потребував, рятувальники допомагали з багажем, поліцейські забезпечували супровід, а волонтери роздавали воду, їжу, підказували й підтримували добрим словом.

"Кожна така евакуація – це прояв людяності в дії. Дякуємо усім, хто долучився до штабу «Евакуація Волинь» і вкотре довів, що у складні часи на Волині є кому відгукнутись", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, Ковель, війна, евакуація, Смущина
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