На Волинь приїхав евакуаційний потяг із Сумщини. ФОТО

Днями на Ковельщину прибув евакуаційний потяг із Сумської області, яка щодня зазнає ворожих атак.Для усіх пасажирів ця дорога стала вимушеним переїздом, з тривогою, вірою та надією на спокійніше життя, - повідомляють у Волинській облдержадміністрації.Серед евакуйованих з Сумщини на Волинь – 20 жінок із Хмелівського психоневрологічного інтернату. Тепер про них піклуватимуться у Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.На пероні евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, поліцейські, волонтери та представники влади. Медики одразу надавали допомогу тим, хто цього потребував, рятувальники допомагали з багажем, поліцейські забезпечували супровід, а волонтери роздавали воду, їжу, підказували й підтримували добрим словом."Кожна така евакуація – це прояв людяності в дії. Дякуємо усім, хто долучився до штабу «Евакуація Волинь» і вкотре довів, що у складні часи на Волині є кому відгукнутись", - йдеться у дописі.