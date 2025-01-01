На Волинь приїхав евакуаційний потяг із Сумщини. ФОТО
23 червня, 23:19
Днями на Ковельщину прибув евакуаційний потяг із Сумської області, яка щодня зазнає ворожих атак.
Для усіх пасажирів ця дорога стала вимушеним переїздом, з тривогою, вірою та надією на спокійніше життя, - повідомляють у Волинській облдержадміністрації.
Серед евакуйованих з Сумщини на Волинь – 20 жінок із Хмелівського психоневрологічного інтернату. Тепер про них піклуватимуться у Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.
На пероні евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, поліцейські, волонтери та представники влади. Медики одразу надавали допомогу тим, хто цього потребував, рятувальники допомагали з багажем, поліцейські забезпечували супровід, а волонтери роздавали воду, їжу, підказували й підтримували добрим словом.
"Кожна така евакуація – це прояв людяності в дії. Дякуємо усім, хто долучився до штабу «Евакуація Волинь» і вкотре довів, що у складні часи на Волині є кому відгукнутись", - йдеться у дописі.
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Для усіх пасажирів ця дорога стала вимушеним переїздом, з тривогою, вірою та надією на спокійніше життя, - повідомляють у Волинській облдержадміністрації.
Серед евакуйованих з Сумщини на Волинь – 20 жінок із Хмелівського психоневрологічного інтернату. Тепер про них піклуватимуться у Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.
На пероні евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, поліцейські, волонтери та представники влади. Медики одразу надавали допомогу тим, хто цього потребував, рятувальники допомагали з багажем, поліцейські забезпечували супровід, а волонтери роздавали воду, їжу, підказували й підтримували добрим словом.
"Кожна така евакуація – це прояв людяності в дії. Дякуємо усім, хто долучився до штабу «Евакуація Волинь» і вкотре довів, що у складні часи на Волині є кому відгукнутись", - йдеться у дописі.
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