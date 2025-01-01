Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

Жителька Берестечківської міської територіальної громадивідсвяткувала сторічний ювілей.Про це йдеться у дописі на сторінці Берестечківської громади."100 років гідного життя, відданого дітям, громаді та Україні20 червня 2025 року свій сторічний ювілей святкувала шанована жителька села Гектари, Лащук Марія Боніфатіївна — учителька, мати, бабуся, ветеран праці, людина з великої літери", - йдеться у дописі.Народившись у 1925 році в селі Піски Горохівського району Волинської області, Марія Боніфатіївна змалку прагнула знань. Вона навчалася у Берестечківській школі, а згодом здобула педагогічну освіту в Луцькому педагогічному училищі.Після завершення навчання, була направлена на вчительську роботу. Протягом 37 років вона сумлінно працювала вчителем у селах Лобачівка, Зелене, Скринове, а завершила свій трудовий шлях у Гектарівській школі як вчителька німецької мови.За десятиліття педагогічної діяльності Марія Боніфатіївна виховала не одне покоління учнів, заклала в серця дітей любов до знань, праці, повагу до мови й культури. За свою віддану працю вона заслужено має звання ветерана праці.У родинному житті — приклад справжньої матері. Вона виховала 4 дітей, має 11 онуків та 16 правнуків, які щиро пишаються своєю бабусею. Попри те, що останні 16 років Марія Боніфатіївна незряча, вона зберігає силу духу, мудрість і душевне тепло, яке щедро дарує кожному, хто поруч.З нагоди ювілею її щиро привітали секретар Берестечківської міської ради Орися Максимець та староста Мервинського старостинського округу Андрій Сокальський, вручивши квіти та побажання ще довгих, мирних і світлих років життя.