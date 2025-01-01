Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
Жителька Берестечківської міської територіальної громади Марія Ляшук відсвяткувала сторічний ювілей.

Про це йдеться у дописі на сторінці Берестечківської громади.

"100 років гідного життя, відданого дітям, громаді та Україні
20 червня 2025 року свій сторічний ювілей святкувала шанована жителька села Гектари, Лащук Марія Боніфатіївна — учителька, мати, бабуся, ветеран праці, людина з великої літери", - йдеться у дописі.

Народившись у 1925 році в селі Піски Горохівського району Волинської області, Марія Боніфатіївна змалку прагнула знань. Вона навчалася у Берестечківській школі, а згодом здобула педагогічну освіту в Луцькому педагогічному училищі.

Після завершення навчання, була направлена на вчительську роботу. Протягом 37 років вона сумлінно працювала вчителем у селах Лобачівка, Зелене, Скринове, а завершила свій трудовий шлях у Гектарівській школі як вчителька німецької мови.
Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО


За десятиліття педагогічної діяльності Марія Боніфатіївна виховала не одне покоління учнів, заклала в серця дітей любов до знань, праці, повагу до мови й культури. За свою віддану працю вона заслужено має звання ветерана праці.
Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

У родинному житті — приклад справжньої матері. Вона виховала 4 дітей, має 11 онуків та 16 правнуків, які щиро пишаються своєю бабусею. Попри те, що останні 16 років Марія Боніфатіївна незряча, вона зберігає силу духу, мудрість і душевне тепло, яке щедро дарує кожному, хто поруч.
Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

З нагоди ювілею її щиро привітали секретар Берестечківської міської ради Орися Максимець та староста Мервинського старостинського округу Андрій Сокальський, вручивши квіти та побажання ще довгих, мирних і світлих років життя.
Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

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Теги: Волинь, Берестечко, Гектари, день народження, 100-річчя
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