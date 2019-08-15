Молодий футболіст з Волині гратиме за ФК «Зоря»
Сьогодні, 05:28
Півзахисник "Динамо", уродженець Волині Навін Малиш вирушає на збори із "Зорею".
Про це повідомляє "Терикон".
21-річний гравець наступного сезону гратиме за луганський клуб на правах оренди.
Минулого сезону хав на правах оренди виступав у "Ворсклі". Він провів нерівні півсезони. Почала у старті полтавців, забив три голи. Але на фініші чемпіонату Юрій Максимов найчастіше випускав Навіна на заміну.
Завтра "Зорі" має бути представлений новий тренер - Віктор Скрипник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Терикон".
21-річний гравець наступного сезону гратиме за луганський клуб на правах оренди.
Минулого сезону хав на правах оренди виступав у "Ворсклі". Він провів нерівні півсезони. Почала у старті полтавців, забив три голи. Але на фініші чемпіонату Юрій Максимов найчастіше випускав Навіна на заміну.
Завтра "Зорі" має бути представлений новий тренер - Віктор Скрипник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Молодий футболіст з Волині гратиме за ФК «Зоря»
Сьогодні, 05:28
Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 01:15
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волинь приїхав евакуаційний потяг із Сумщини. ФОТО
23 червня, 23:19