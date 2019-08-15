Молодий футболіст з Волині гратиме за ФК «Зоря»

Молодий футболіст з Волині гратиме за ФК «Зоря»
Півзахисник "Динамо", уродженець Волині Навін Малиш вирушає на збори із "Зорею".

Про це повідомляє "Терикон".

21-річний гравець наступного сезону гратиме за луганський клуб на правах оренди.

Минулого сезону хав на правах оренди виступав у "Ворсклі". Він провів нерівні півсезони. Почала у старті полтавців, забив три голи. Але на фініші чемпіонату Юрій Максимов найчастіше випускав Навіна на заміну.

Завтра "Зорі" має бути представлений новий тренер - Віктор Скрипник.

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Теги: Волинь, Навин Малиш, футбол, спорт, Зоря
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