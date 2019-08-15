Молодий футболіст з Волині гратиме за ФК «Зоря»

Навін Малиш вирушає на збори із "Зорею".



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21-річний гравець наступного сезону гратиме за луганський клуб на правах оренди.



Минулого сезону хав на правах оренди виступав у "Ворсклі". Він провів нерівні півсезони. Почала у старті полтавців, забив три голи. Але на фініші чемпіонату Юрій Максимов найчастіше випускав Навіна на заміну.



Завтра "Зорі" має бути представлений новий тренер - Віктор Скрипник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Півзахисник "Динамо", уродженець Волинівирушає на збори із "Зорею".Про це повідомляє "Терикон" 21-річний гравець наступного сезону гратиме за луганський клуб на правах оренди.Минулого сезону хав на правах оренди виступав у "Ворсклі". Він провів нерівні півсезони. Почала у старті полтавців, забив три голи. Але на фініші чемпіонатунайчастіше випускав Навіна на заміну.Завтра "Зорі" має бути представлений новий тренер -

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