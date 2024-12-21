За вихідні на Волині спіймали 9 нетверезих водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 9 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.У Ковелі на вулиці Бенделіані, під час дії комендантської години, інспектори зупинили автомобіль Volkswagen.Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,66 проміле.Ще одного нетверезого водія патрульні виявили на вулиці Незалежності у Ковелі. Водій автомобіля Mercedes-Benz порушив ПДР. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер — результат 1,54 проміле. Однак він не погодився з результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), а також низку інших адміністративних матеріалів.Керуйте відповідально.