За вихідні на Волині спіймали 9 нетверезих водіїв
Сьогодні, 07:32
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 9 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
У Ковелі на вулиці Бенделіані, під час дії комендантської години, інспектори зупинили автомобіль Volkswagen.
Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,66 проміле.
Ще одного нетверезого водія патрульні виявили на вулиці Незалежності у Ковелі. Водій автомобіля Mercedes-Benz порушив ПДР. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер — результат 1,54 проміле. Однак він не погодився з результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.
У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), а також низку інших адміністративних матеріалів.
Керуйте відповідально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
У Ковелі на вулиці Бенделіані, під час дії комендантської години, інспектори зупинили автомобіль Volkswagen.
Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,66 проміле.
Ще одного нетверезого водія патрульні виявили на вулиці Незалежності у Ковелі. Водій автомобіля Mercedes-Benz порушив ПДР. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер — результат 1,54 проміле. Однак він не погодився з результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.
У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), а також низку інших адміністративних матеріалів.
Керуйте відповідально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За вихідні на Волині спіймали 9 нетверезих водіїв
Сьогодні, 07:32
Молодий футболіст з Волині гратиме за ФК «Зоря»
Сьогодні, 05:28
Виховала не одне покоління учнів: вчителька з Волині відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 01:15
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00